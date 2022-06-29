Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
"Интересы будут учитываться" – Смаилов дал гарантии иностранным инвесторам

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на панельной сессии «Инвестиции в энергетическую и продовольственную устойчивость. Казахстанский кейс» конференции Astana Finance Days 2022, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Высшего совета при Президенте РК по реформам Сэр Сума Чакрабарти, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр энергетики Болат Акчулаков, управляющий директор компании Condor Petroleum Inc. Норман Сторм, региональный директор Çalık Holding в Казахстане Кенан Аккирман и другие.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что мировые цены на углеводороды и продукты питания находятся на историческом максимуме, что влияет на качество жизни людей во многих странах, в том числе и в Казахстане.

«Осознавая это, мы можем оценить своевременность политических реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в начале нынешнего года. Эти реформы приведут, в свою очередь, и к глубоким экономическим преобразованиям в стране», — сказал Премьер-министр РК.

Глава Правительства подчеркнул, что Казахстан, обладая прочной политической и экономической базой, является сегодня «воротами» на крупнейшие мировые рынки объемом более 1 млрд потенциальных потребителей, включая ЕАЭС и Китай, и по праву считается транзитным хабом в Центральной Азии.

За годы независимости наша страна привлекла $390 млрд прямых иностранных инвестиций, причем большую часть из них в последние 10 лет.

Так, в 2021 году общий приток инвестиций составил $24 млрд, что на 38% выше, чем годом ранее. При этом вложения в сферу нефти и газа составили лишь 28%, тогда как в 2018-2019 годах их доля была равна 50%.

«Это указывает на активную диверсификацию экономики страны. Принимая во внимание глобальный поворот событий с ценами на сырьевые товары, нам теперь нужно больше изучать наши энергетические и сельскохозяйственные возможности», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По словам Премьер-министра, значительные природные запасы делают нашу страну важным поставщиком на мировые товарные рынки. Более того, Казахстан занимает 6-е место в мире по площади сельскохозяйственных угодий.

«Оба сектора являются приоритетными для привлечения инвестиций в создание продуктов высоких переделов. В этой связи Правительство создает благоприятные условия и оказывает комплексную поддержку инвесторам, которые приходят в Казахстан», — отметил Премьер-министр.

Так, в настоящее время в Казахстане создано 13 специальных экономических и 36 индустриальных зон, в которых предусмотрен льготный инвестиционный режим.

Кроме того, в стране функционирует Международный финансовый центр «Астана», который служит точкой привлечения инвесторов со всего мира за счет созданного режима общего английского права.

«Правительство приглашает иностранных инвесторов к заключению контрактов и реализации новых проектов. Мы можем гарантировать, что интересы инвесторов будут учитываться в максимально доступном объеме», — заключил Алихан Смаилов.

Справочно: 27-29 июня Международный финансовый центр «Астана» проводит V конференцию «Astana Finance Days», посвященную вопросам устойчивого развития, социальной ответственности и роста.

Astana Finance Days — одна из крупнейших в регионе конференций в сфере финансов. За последние четыре года конференция привлекла более 15 тысяч участников из более чем 100 стран.

Популярное

Все
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Что происходит с тенге – свежие данные
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Качество жизни зависит от качества мышления
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
Какие перемены ждут жителей области Абай
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Не оскудеет рука...
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Встречи в глубинке
"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий
Дипломатия на пути к независимости
Лучшие на телеэкранах!
Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области
Традиции и современность
Обменялись опытом
Сессия сдана
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Умер певец Пьер Нарцисс
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Война – не только героизм
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Откровенная дискуссия на острые темы
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Мои герои, мои путеводные звезды
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Правительство
Строящую ГПЗ на Кашагане компанию передадут в госсобственно…
Экономика
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Экономика
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Экономика
Что происходит с тенге – свежие данные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]