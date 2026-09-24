Интересы нации должны стоять превыше всего – Токаев

«Қазақстан Халық Кеңесі – совершенно новый, не имеющий аналогов инновационный институт. Эта структура, ставшая ярким символом Справедливого Казахстана, имеет особый статус и призвана идти своим, особым путем. Поэтому на первых членов совета возлагается огромная ответственность. Успешная работа этого авторитетного органа будет во многом зависеть от вашей целеустремленной и самоотверженной работы.

Вы будете стоять у истоков добрых начинаний, направленных на укрепление доверия общества к государству и упрочение единства нашей страны. Безусловно, начинать новый путь непросто. Но, с другой стороны, это большая честь и хорошая возможность. Устанавливая тесную связь с народом и выдвигая созидательные инициативы, вы сможете оказывать влияние на систему государственного управления и даже на судьбу страны. Самое главное – интересы нации должны стоять превыше всего», - особо отметил Президент.