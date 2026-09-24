Интересы нации должны стоять превыше всего – Токаев

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

«Қазақстан Халық Кеңесі – совершенно новый, не имеющий аналогов инновационный институт. Эта структура, ставшая ярким символом Справедливого Казахстана, имеет особый статус и призвана идти своим, особым путем. Поэтому на первых членов совета возлагается огромная ответственность. Успешная работа этого авторитетного органа будет во многом зависеть от вашей целеустремленной и самоотверженной работы.

Вы будете стоять у истоков добрых начинаний, направленных на укрепление доверия общества к государству и упрочение единства нашей страны. Безусловно, начинать новый путь непросто. Но, с другой стороны, это большая честь и хорошая возможность. Устанавливая тесную связь с народом и выдвигая созидательные инициативы, вы сможете оказывать влияние на систему государственного управления и даже на судьбу страны. Самое главное – интересы нации должны стоять превыше всего», - особо отметил Президент.

По мнению Главы государства, деятельность Халық Кеңесі не должна превращаться в формальную работу и сводиться к бумажной волоките.

«Вы всегда должны находиться в прямом контакте с народом. Не следует бояться трудностей, необходимо смело поднимать сложные и злободневные вопросы. Важно глубоко изучать проблемы, которые волнуют людей, и находиться в центре общественных дискуссий. Именно посредством такого открытого диалога реализуется концепция «Слышащего государства», - подчеркнул Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, другого пути укрепления общественного доверия, а значит, и национальной идентичности, нет. Поэтому к каждому вопросу необходимо подходить основательно и продуманно.

«Как говорится, «пока недостатки не исправишь, порядка не наведешь». Самое главное: любая критика должна быть объективной и конструктивной. Поднимая проблему, необходимо одновременно предлагать и пути ее решения. Каждый член совета обязан неукоснительно соблюдать элементарные нормы этики. Представители Халық Кеңесі должны демонстрировать высокий уровень политической культуры и служить достойным примером», - сказал Президент.

 

#Токаев #сессия #Қазақстан Халық Кеңесі

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