– Именно благодаря семейным ценностям крепнет общество, развивается наше государство, растет благосостояние народа, – считает А. Агафонов, глава крепкой и дружной интернациональной семьи, где царят взаимопонимание и взаимоуважение. – Очень важно, чтобы семья была прочной. Ведь семья – это связь времен и поколений. Счастье знать, что ты не одинок. Меня окружает много родственников и друзей, а потому я считаю себя богатым человеком.Александр родился в Караганде. С 1993 года проживает в селе Максимовка Сандыктауского райо­на, окончил Кокшетауский колледж культуры им. Акана-серэ по специальности «режиссер». Вот уже более 10 лет он возглавляет сельский Дом культуры. Занимается проведением торжеств как музыкант, профессионально исполняет песни на казахском и русском языках.В 2006-м Александр Агафонов вступил в ряды партии «Нур Отан», является заместителем председателя первичной парторганизации «Максимовский избирательный округ № 9». Его супруга Эльнара по национальности казашка. По первому образованию она бухгалтер-экономист, однако по зову души теперь работает воспитателем в детском саду. У четы Агафоновых две дочери – Даяна и Сафина, обе хорошо знают два языка, уважают традиции предков. Девочки талантливы, увлекаются пением и танцами, участвуют в районных, областных и международных конкурсах.В 2011 году Агафоновы завое­вали Гран-при областного конкурса «Бақыт шанырағы». А сам Александр Валентинович неоднократно становился лауреатом смот­ров народного творчества, был победителем конкурса «Қазақша-караоке».Нельзя не отметить тот факт, что у молодой семьи есть яркий, достойный пример для подражания. Это родители Александра – Валентин Николаевич и Светлана Борисовна Агафоновы, которые вместе счастливо прожили 44 года.– В нашей семье есть замечательная традиция – собираться всей семьей, вместе с родителями каждое воскресенье, – говорит Александр. – Это очень важно, ведь так дети чувствуют внутреннюю духовную обстановку большой семьи, и все мы живем интересами друг друга. Летом часто проводим такие выходные на природе, а в холодное время года – в теплом и уютном доме отца и матери. Также встречаем и праздники: Курбан айт и Пасху, Наурыз и Новый год...– Я очень ценю время, люб­лю свою работу, – говорит А. Агафонов. – Я не чувствую усталости, ведь рядом со мной всегда дружный коллектив. Наш Дом культуры посещает много детей, у нас есть танцевальные коллективы, вокальные группы, детский хор, исполнители эстрадной и народной песни.С помощью спонсоров инициа­тивному директору ДК удалось приобрести новое музыкальное и световое оборудование. А теперь в планах участника проекта «50 лиц партии» Александра Агафонова – открытие мини-кинотеатра для жителей села.