​Интернет-акция «Ауыла»

Цель акции – вовлечь молодежь и другие социальные группы в процесс благотворительности. Как отметил первый председатель НДПП «Ауыл» Т. Габдильашимов, главная задача акции – посредством малых дел показать всем, что в такое сложное время мы не должны забывать о единстве, чувстве сопричастности и солидарности. В акции принимают участие все, кому небезразлична судьба ближнего. Она будет проходить в виде «живой цепочки добрых дел» от региона к региону.

«Благотворительность может дать мультипликативный эффект в повышении социального оптимизма общества», считает участник акции, член партии, известный артист У. Абдраимов.