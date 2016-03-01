​Интернет – двигатель торговли

459
Ирина НОС

Всемирная сеть стирает границы настолько, что мы подчас стремимся, как минимум, обличить несовершенство услуг не в своем государстве. Интернет-покупки тому способствуют, а кто тратил деньги с платежной карты на AliExpress, тот знает, как строить виртуальный диалог с иностранцем.

В Казахстане интернет-покупки начали активно входить в жизнь, но о доле в общем торговом обороте говорить не приходится, процент еще практически ничтожен. Даже в России показатель не перевалил за 2% оборота. Зато, например, в Великобритании онлайн-торговля составляет 10% от общего оборота розницы, в Германии – 8%, в США – 6,5%.

Нам, как видите, еще расти и расти. Тем не менее, выстраивая собственную модель поведения в торговой интернет-среде, стоит применить некоторый цинизм. Это чтобы не верить малоизвестным лавкам. Особенно тем, которые созданы на бесплатной платформе, не оставляют никаких координат, кроме формы обратной связи, и безоговорочно требуют предоплаты, обещая прислать приглянувшийся вам товар почтой. Скажем, это будет первая линия защиты, которую вы сами должны соорудить.

Существуют и другие риски, связанные с торговлей в электронном мире. Справедливы опасения в том, что выбранная «с картинки» вещь может не подойти вам реальному, если речь об одежде или обуви. А когда вы покупаете электронику, то уверенность в безу­пречной работе гаджета может быть уничтожена заводским браком или повреждением, полученным во время доставки.

При всех неожиданностях, способных испортить нам настроение, я считаю, что бояться покупок в Интернете не надо. На самом деле покупать в Интернете уже так же просто, как и в торговом центре в присутствии продавца. Пусть не все покупатели о том знают, и не все продавцы предоставляют столь простую услугу.

Однако жизнь берет свое, торговля выплескивается из супермаркетов и магазинов во Всемирную сеть. Владельцы разнообразных интернет-магазинов реализуют как материальное (одежду, технику, еду), так и нематериальное (предоставляют услуги, продают туры и развлечения).

Поскольку растет потребность людей в интернет-покупках, то развиваются и платежные системы. Чем они крупнее и авторитетнее, тем для покупателя лучше. На слуху такие проверенные платежные системы, каждая со своими уровнями безопасности:Webmoney, Яндекс-деньги, VISA и Master-Card, PayPal. Выбор – за потребителями.

Для полноты сведений о защите прав потребителя услуг интернет-торговли мы запросили комментарии в Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК. Для начала приведем определение, которым оперируют в профильном ведомстве: «Электронная торговля осуществляется путем заключения торговых сделок на основе соглашения (договора) участников электронной торговли на куплю-продажу товаров с использованием электронных средств связи».

Дополнительно сделаем отсылку к нормам закона. В Казахстане электронная торговля регламентируется пунктами 105–107 Правил внутренней торговли, утвержденных постановлением Правительства РК от 27 марта 2015 года № 264. Следующий документ – Правила осуществления электронной торговли в РК, утвержденные постановлением Правительства РК от 10 сентября 2007 года № 786.

Как видите, законодательная база в стране имеется. Исходя из этого, отметим, что права и законные интересы участников электронной торговли защищаются тем же порядком, что предусмотрен для субъектов торговой деятельности. То есть факт приобретения товаров через Интернет подтверждается чеком, выданным банкоматом; SMS из банка, зафиксировавшего перевод средств; банковской выпиской по счету; другими документами платежных систем.

Как действовать потребителю в случае, когда купленный в интернет-магазине товар оказался с дефектом или не подошел? Заметим, что ответственные продавцы сразу устанавливают правила: одежду вы сможете примерить и возвратить не подошедшую с курьером или по почте, неисправную электронику также вернуть продавцу и получить обратно деньги или схожий товар. В этих случаях все зависит от договороспособности сторон.

Относительно возврата покупки в комитете уверены: не подошедший по ряду причин товар можно возвратить или обменять точно так же, как и при обычной покупке в розничной торговой сети. Но я отметила бы такой нюанс: скорее всего, расходы по возврату неприглянувшегося товара лягут на плечи потребителя, что не совсем приятно. Тем не менее это способно побудить покупателя быть намного внимательнее при подборе товара и оформлении заказа в интернет-магазине.

Возьмите за правило при общении по телефону с менеджером интернет-магазина всегда уточнять информацию о гарантиях и возможности возврата товаров. Знайте, что вы можете отказаться от заказа до доставки его вам курьером или до того, как вскроете упаковку. Подчас курьер, доставивший заказ на дом, не позволит примерить вещь или включить технику до того, как получит от вас деньги. О том, чтобы вскрыть пришедшую вам по почте посылку из интернет-магазина прямо в отделении до оплаты, даже заикаться не будем, вам ее подержать не дадут, пока не внесете всю сумму. Поэтому все обговаривайте заранее.

Запомним одно: интернет-магазин, как любой другой субъект торговли, без клиентов-покупателей практически ничего собой не представляет. Значит, у интернет-бизнеса выхода нет, кроме как идти навстречу клиенту. Поэтому гарантия замены не подошедшего или бракованного товара – свидетельство зрелого бизнеса, где покупателя будут удерживать всеми доступными способами. Соответственно, и покупатель обязан исполнять свою часть договора.

Внимательности нам и хороших покупок! 

Популярное

Все
Три медали завоевала на ЧА команда Казахстана по артистическому плаванию
В Иране готовятся к деноминации национальной валюты
Число жертв обрушения школы в Индонезии выросло до 52
Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале
Объявлены победители международного кинофестиваля «Коркыт Ата»
Экс-гендиректора компании экстрадировали из ОАЭ в Казахстан
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
По-казахски: как новый тренд покоряет Казнет
Наши шахматисты выиграли командный зачет
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Какие участки дорог перекроют в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]