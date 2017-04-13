DURA LEX, SED LEX Интернет и неприкосновенность частной жизни Тимур Ерджанов, PhD, доцент кафедры международного права КазНУ им. Аль-Фараби

Где в виртуальном мире проходит тонкая грань между свободой слова, публичными интересами и неприкосновенностью частной жизни?

В этом номере мы продолжим разговор о правовом регулировании деятельности в Интернете, а именно

о такой его фундаментальной особенности, как анонимность.



Если в прошлый раз («КП» от 30 марта 2017 года) речь шла об ответственности СМИ за анонимные комментарии третьих лиц (статья 10 ЕКПЧ), то сегодня мы рассмотрим практику Европейского суда об анонимности в контексте 8-й статьи конвенции, которая гарантирует право на уважение частной жизни.



Сразу нужно отметить, что понятие «частная жизнь» весьма многогранно, и в прецедентной практике ЕСПЧ наблюдается постоянная тенденция к его расширению.



Согласно правовой позиции суда, частная жизнь – это не только интимная сфера существования человека, но и его возможность устанавливать отношения с другими людьми, физическая и психическая неприкосновенность, честь, достоинство, репутация, персональные данные (имя, изображение, адрес, отпечатки пальцев) и тому подобное. Она не исключает и определенного публичного аспекта, так как современный человек все чаще занимается профессиональной деятельностью дома и, напротив, ведет личную жизнь, находясь на работе.



Казахстан – участник Пакта 1966 года о гражданских и политических правах, статья 17 которого гарантирует каждому защиту от произвольного или незаконного вмешательства в его личную и семейную жизнь, посягательств на неприкосновенность жилища, тайны корреспонденции, чести и репутации.



Обращает на себя внимание тот факт, что национальное законодательство (статья 18 Конституции) провозглашает право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и достоинства. Термин «неприкосновенность» выглядит даже более строгим, чем термин «уважение», которым оперирует Европейская конвенция. Но нас больше интересует, как эти нормы реализуются у нас на практике и насколько эта практика согласуется с европейским подходом.



ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что развитие Интернета, создавая беспрецедентные возможности для свободного выражения мнения и распространения информации, сопряжено с огромными угрозами для частной жизни и правопорядка. Характерна следующая статистика Европейского суда: за последние 10 лет им было рассмотрено 18 жалоб, касающихся вторжения в частную жизнь при помощи новейших технологий. В подавляющем большинстве из них – в 14 случаях – ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении прав человека, что говорит о наличии серьезной проблемы. Иными словами, государства все чаще оказываются неспособны защитить частную жизнь своих граждан от посягательств в цифровую эпоху.



Традиционные средства «сатисфакции» потерпевшего (опровержение, возмещение морального ущерба, ответственность за диффамацию) зачастую бессильны против интернет-технологий в силу молниеносности распространения информации в виртуальной среде. Это, в свою очередь, не только дает право, но и налагает на государства обязанность принимать специфические меры по борьбе с правонарушениями в Интернете.



Так, в деле «К.Ю. против Финляндии» (K.U. v. Finland) ЕСПЧ столкнулся с нежеланием и неспособностью государства раскрыть личность правонарушителя в целях привлечения его к ответственности.



Обстоятельства дела, в кратком изложении, таковы. Заявитель, которому на тот момент было 12 лет, обнаружил, что неизвестное лицо разместило в Интернете от его имени объяв­ления сексуального характера. В них содержались данные о возрасте заявителя, фото­графии, электронный адрес и номер телефона юноши.



Родители потерпевшего обратились в полицию с требованием установить личность лица, разместившего объявление от имени их сына. Однако интернет-провайдер отказался раскрыть полиции данные о владельце динамического IP-адреса, ссылаясь на свою профессиональную обязанность сохранять конфиденциальность своих клиентов.



В соответствии с законом этой страны полиция обратилась в суд с запросом о вынесении судебного приказа, однако получила отказ. Финские суды указали, что обязанность провайдеров раскрывать идентифицирующие данные клиентов возникает только при расследовании серьезных преступлений, к которым действия неизвестного лица (напоминающие клевету) не относятся.



В своей жалобе в ЕСПЧ заявитель указывал, что финское законодательство фактически блокировало возможность установить личность правонарушителя, оставив безнаказанным грубое вторжение в частную жизнь. При этом, по мнению потерпевшей стороны, право взыскать ущерб с владельцев интернет-ресурса или самого провайдера не давало ему справедливого возмещения, так как для него принципиально важно было найти неизвестное лицо, непосредственно разместившее оскорбительные объявления.



В свою очередь финские власти ссылались на публичную цель защиты свободы слова, включая право на анонимность. Власти также указывали, что на правовом уровне непросто определить пределы допустимого вмешательства в частную жизнь третьих лиц и что у потерпевшего была возможность получения компенсации от интернет-провайдера на основании закона о персональных данных. Согласно действовавшему на тот момент финскому закону, тот был обязан убедиться, что заявитель дал согласие на публикацию персональных данных, однако не сделал этого. Между тем заявителя не интересовало привлечение к ответственности провайдера.



Наконец, государство-ответчик просило суд принять во внимание быстрое развитие Интернета, которое неизбежно опережает законодательные реформы и создает государствам объективные трудности в приведении национального законо­дательства в соответствие с требованиями времени.



Оценивая аргументы сторон, ЕСПЧ отметил, что в подобных случаях, особенно когда речь идет о защите интересов несовершеннолетних, государства обязаны принимать все возможные уголовно-правовые меры, чтобы надлежащим образом расследовать противоправные действия и найти виновных. Возможность получения компенсации от третьих лиц (провайдеров и владельцев интернет-ресурсов) в такой ситуации не является эффективной мерой правовой защиты. Финские власти должны были предусмотреть реальный механизм идентификации неизвестного лица и обеспечить потерпевшему получение финансового возмещения именно от него.



Тот факт, что развитие интернет-технологий опережает развитие законодательства, не может приниматься во внимание, когда государство обязано защищать столь явно попираемую личную жизнь своих граждан.



Что же касается свободы выражения мнений и конфиденциальности коммуникаций, то, по мнению суда, при всей их важности в демократическом обществе предоставляемые им гарантии нельзя считать абсолютными. Право на анонимность и свобода слова не должны априори доминировать над такими законными требованиями, как защита публичного порядка и законных интересов других лиц. С этой точки зрения финское законодательство не установило справедливый баланс между конкурирующими публичными интересами, а государство не выполнило свое обязательство по охране частной жизни заявителя.



Соответственно, ЕСПЧ единогласно пришел к выводу, что в данном деле было нарушение статьи 8 Европейской конвенции. И выразилось оно в том, что финский закон, охраняя конфиденциальность коммуникаций, не предусматривал эффективного механизма защиты нарушенных анонимами прав третьих лиц.



В отличие от ранее рассмотренных нами дел, здесь между судьями Европейского суда не воз­никло каких-либо принципиаль­ных разногласий. Так в чем же тогда проблема, если рассматривать ее в контексте казахстанских реалий? Она в том, что на практике казахстанцам весьма сложно привлечь к ответственности анонимов, публикующих оскорбительные материалы в отношении частных лиц. Между тем с подобными случаями хотя бы раз в жизни сталкивался практи­чески каждый пользователь Всемирной паутины.



Вот два типичных примера. В августе 2015 года известная казахстанская спортсменка обратилась в ОП при УВД Бостандыкского района Алматы с заявлением об оскорблении ее неизвестным лицом. Сообщения, содержащие нецензурные выражения и упоминания о национальной принадлежности адресата, были сделаны в одной из популярных в странах СНГ социальных сетей. Заявление, как водится, было списано полицейскими в номенклатурное дело: дескать, речь идет о деле частного обвинения, и потерпевшей нужно обращаться в суд.



Не утомляя читателя анализом действующих нормативных правовых актов, скажем, что решение полиции было неправомерным. Этот факт установлен постановлением следственного судьи районного суда № 2 Бостандыкского района Людмилы Бектемировой, которая признала незаконным бездействие участкового и руководства ОП при УВД Бостандыкского района и обязала полицейских принять меры по закреплению следов преступления, установлению оснований для привлечения к ответственности в порядке частного обвинения и передаче жалобы с материалами дела в суд.



Казалось бы, хэппи-энд? Как бы не так. Полицейские с завидной невозмутимостью проигнорировали не оспоренное ими и вступившее в законную силу судебное решение.



21 апреля 2016 года другой следственный судья того же суда Олжас Куренбеков выносит по жалобе представителя потерпевшей новое постановление, в котором отмечается, что постановление от 18 декабря 2015 года сотрудниками ОП при УВД Бостандыкского района не исполнено. Этим же постановлением сотрудников полиции обязали сообщить потерпевшей о принятых по заявлению процессуальных решениях и разрешить ознакомиться с материалами соответствующего производства.



Это может показаться невероятным, но и это постановление суда сотрудники ОП не выполнили. 22 июня 2016 года прокуратура Бостандыкского района сообщила представителю потерпевшей, что по его жалобе была проведена проверка, которая установила: никаких мер по установлению оснований для привлечения к ответственности в порядке частного обвинения и дальнейшей передаче жалобы в суд полицейские не приняли.



В связи с этим прокуратура вынесла постановление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении начальника МПС ОП при УВД Бостандыкского района и участкового инспектора за допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Однако и меры прокурорского реагирования не особо ускорили дело. Лишь 7 ноября 2016 года в ответ на очередную жалобу представителя потерпевшей прокуратура сообщила, что в этот же день (забавное совпадение!) материал по признакам уголовного правонарушения по статье 131 Уголовного кодекса («Оскорбление») для рассмотрения по существу направлен в суд.



Неужели справедливость восторжествовала и виновные были наказаны? Ничуть. Безуспешно прождав повестку в суд в течение двух месяцев, представитель потерпевшей явился туда сам. И выяснил, что никаких следов уголовного дела в суде нет. Что, впрочем, и неудивительно, учитывая тот факт, что саму потерпевшую ни разу не вызывали в полицию, чтобы взять хоть какие-нибудь показания.



Впрочем, материалы дела до суда все-таки дошли. Только в таком виде, что лучше бы не доходили. В одном месте постановления речь идет об оскорбле­нии, в другом – о побоях. А главное – в полицейских бумагах по-прежнему говорится о неких «неустановленных лицах», что делает невозможным рассмотрение дела в порядке частного обвинения. Неудивительно, что 6 февраля 2017 года суд отказал полицейским в принятии материала.



В итоге – тишина. У сотрудников Бостандыкского РУВД уже есть на руках официальный ответ от коллег, занимающихся подобными делами, что установление IP-адреса и личности автора оскорбительных сообщений невозможно, так как данные хранятся за пределами Казахстана.



Героиня второго дела нарвалась на оскорбительные комментарии (и тоже с националистическим душком) в другой социальной сети, специализирую­щейся на визуальном контенте и принадлежащей известной американской компании. Здесь ситуация развивалась сначала по похожему сценарию: сотрудники Алмалинского РУВД, приняв заявление, практически сразу прекратили расследование. Вмешательство прокуратуры ничего особо не изменило, пришлось обращаться в суд.



30 июля 2015 года следственный судья Ауэзовского районного суда Динара Джузбаева признала бездействие полиции незаконным и обязала сотрудников РУВД провести необходимые следственные действия для установления лица, которое нужно привлечь в качестве обвиняемого. В частном постановлении отмечалось, что суд установил грубые нарушения закона, допущенные при производстве досудебного расследования.



Это постановление, как и в предыдущем деле, фактически осталось неисполненным: через какое-то время полиция передала дело в суд, не установив лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. При этом из дела совершенно непонятно, какие меры приняла полиция, чтобы установить личность подозреваемого. В итоге суд предсказуемо вернул материалы дела обратно в РУВД.



Спустя 10 месяцев после подачи заявления была проведена лингвистическая экспертиза полученных потерпевшей сообщений – они были признаны оскорбительными. Однако дальше дело не сдвинулось с мертвой точки, в настоящее время оно приостановлено в связи с тем, что полиция так и не нашла виновного.



В итоге на два незавершенных уголовных дела – три неисполненных правоохранительными органами судебных постановления и полтора года бесконечной переписки потерпевших с полицией. В частных беседах полицейские открытым текстом говорят, что у них нет технической возможности установить IP-адреса и личности правонарушителей. И чуть менее открытым – что по таким «пустяковым» делам никто этого делать не будет.



Что это напоминает? Правильно – позицию финских властей в деле «K.U. v. Finland». С той лишь разницей, что в Финляндии нежелание защищать частную жизнь своих граждан государст­во облекло в форму закона, а в Казахстане – в личное мнение полицейских чинов.



Здесь нужно отметить две важные вещи. Во-первых, кому-то из читателей могла прийти в голову мысль: а в чем, собственно, проблема-то? Оскорбили кого-то в Интернете? Какие пустяки, право. Что-то подобное происходит повсеместно, пора бы привыкнуть. Тут у полиции более серьезных дел навалом, стоит ли ее из-за каких-то комментариев отвлекать? Однако Конституция провозглашает неприкосновенность чести и достоинства независимо от того, каким способом на них посягают: в реальном мире или в виртуальном. Тем более что во втором случае аудитория и, следовательно, нанесенный потерпевшему ущерб в разы больше.



Не случайно, кстати, в той же статье 131 УК РК оскорбление с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций считается квалифицирующим признаком, отягчающим ответственность. Кроме того, принципиально важно формировать в обществе четкое понимание, что противоправное поведение должно быть наказуемо всегда, и никакая интернет-анонимность этому не помеха. Иначе трудно будет установить ту грань, начиная с которой государство должно будет реагировать на беззаконие во Всемирной паутине.



Во-вторых, неправильно думать, что дело в личной некомпетентности или непрофессионализме отдельных сотрудников полиции и прокуратуры. Налицо системная проблема: как быть в ситуации, когда сервер с необходимыми персональными данными какого-либо интернет-ресурса физически находится за рубежом? В таких случаях полиция не может принудительно получить нужные сведения в порядке процессуальных действий (выемка, снятие информации и тому подобное). Казахстанское законодательство о персональных данных с недавних пор требует, чтобы учетные данные наших пользователей были физически доступны нашим же правоохранительным органам, однако четкий механизм реализации этой нормы отсутствует.



Допустим, что в обоих рассматриваемых делах полиция сработала бы быстро и добросовестно, направив соответствующие запросы в свои технические подразделения или в правоохранительные органы иностранных государств. Проблема в том, что даже принятие всех необходимых мер не гарантирует установление правонарушителей. Кроме того, следует учитывать фактор времени, который по таким делам едва ли не ключевой. Можно, конечно, попытаться взыскать моральный ущерб с интернет-ресурсов или нерадивых РУВД, но это не решает задачу наказания виновных. То же самое можно сказать про попытки удалить неправомерный контент на основе пользовательских соглашений, то есть через обращение в службы поддержки социальных сетей.



Из логики ЕСПЧ в деле «К.Ю. против Финляндии» прямо вытекает, что современное демократическое государство не может ставить свободу слова и право на анонимность в Интернете выше законных прав и интересов третьих лиц. И обязанность государства – применять все необходимые законодательные и административные процедуры, чтобы защитить своих граждан от клеветы и оскорблений.



В отличие от ранее рассмотренных нами дел, казахстанское законодательство в целом соответствует правовой позиции ЕСПЧ. Однако, как видно на примере двух вышеупомянутых дел, в реальности наши граждане сталкиваются с серьезными проблемами: правоприменительная практика явно отстает от требований времени.



В каком направлении нужно двигаться? По всей видимости, нам необходимо развивать законодательство о защите частной жизни от виртуальных посягательств в двух направлениях одновременно.



Первое – это включение в повестку дня рассмотрения вопроса о тотальной деанонимизации пользователей Интернета по примеру КНР. Даже с точки зрения формальной логики право на анонимность (как и право на свободу выражения мнений, да и вообще любое право) может принадлежать только определенному субъекту права – условному Ивану Ивановичу Иванову. Прежде чем пользоваться какими-то конституционными гарантиями, он должен как-то себя идентифицировать, чтобы государство знало, чьи права оно защищает. Это для всего интернет-сообщества ты можешь быть неким «рембо_777», а для государства – гражданином с уникальным номером удостоверения личности, ИНН, именем, местом регистрации и тому подобное. Если человек не собирается использовать возможности Интернета вразрез с законом, ему нечего бояться, что при определенных условиях его личность может быть раскрыта.



Второе – это создание надеж­ной системы гарантий от государственного произвола и незаконного использования персональных данных. Как свидетельствует прецедентная практика того же ЕСПЧ, в современном государстве любое вторжение властей в частную жизнь должно отвечать трем условиям: быть предусмотрено законом, преследовать соразмерную цель и подвергаться беспристрастному судебному контролю. Иными словами, всякий раз, когда полиция или кто-то еще захочет узнать, кто скрывается за безликой аватаркой, они должны со ссылкой на конкретную норму закона убедить судью, что это действительно необходимо для защиты граждан и общества. Убедили – вопросов нет. Не убедили – значит, право на анонимность в данном случае перевешивает.



Важно понимать: усиление контроля за деятельностью в Интернете нужно не для борьбы с инакомыслием и не для построения полицейского государства. Оно необходимо для защиты конституционных прав наших граждан. И если судебная практика будет толковать законодательные новшества именно в таком ключе, это будет самый надежный ответ на вызовы, которые бросают нам новейшие информационные технологии.

