Интернет-канал поставки "спайса" перекрыли в Павлодаре ​

Происшествия
Интернет-канал поставки "спайса" перекрыли в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.  

"Благодаря бдительности жителей нашего города была установлена группа из трех человек, которые, соблюдая высокую степень конспирации, организовали сайт, посредством которого осуществляли сетевой сбыт синтетического психотропного вещества, используя тайники-закладки для потребителей", – говорится в пресс-релизе.

Сотрудниками по борьбе с наркобизнесом при проведении антинаркотической операции на территории города Павлодара из незаконного оборота изъяты: травматический пистолет "Стражник", более 50 объектов, внешне схожих со "Спайс", "Скорость", три ноутбука, цветной принтер, визитки с рекламой психотропного вещества и указанием электронного адреса наркосбытчиков, мобильные телефоны, электронные весы. Назначена судебно-химическая и техническая экспертиза.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 297 части 2 УК РК, создана следственно-оперативная группа. Задержанные водворены в изолятор временного содержания УВД Павлодара.

Популярное

Все
16 декабря в Семее у памятника Кайрату Рыскулбекову собрались участники исторического Желтоксана, представители интеллигенции и молодежь
В Восточном Казахстане недро­пользователи «сэкономили» больше полумиллиарда тенге, предназначенных на развитие местных территорий
Услышать, прикоснуться, прочитать на ощупь – такие возможности дарит своим посетителям с особыми образовательными потребностями Национальный музей РК
Несколько малышей с редким неврологическим заболеванием впервые получили для лечения дорогостоящие лекарства
Неделима и неприкосновенна
Паралимпийцам из Жанаозена не дают заниматься в новом спорткомплексе
Получите: вам – марихуана
В школах Астаны прошла неделя, посвященная памяти и историческому значению национально-освободительного движения «Алаш»
Конституционный контроль: история и современность
Ключевой партнер Жетысу
Славная песня батыру
Чтобы восстановить пациента
Чему научит банда умных?
«Бронза» мира – у хорватов
Интеллектуальная байга
Меморандумы на общую сумму свыше 700 млрд тенге подписаны в ходе форума «Туған жерге тағзым» в Алматинской области
​​​​​​​Бюджет на вырост
Дорогу молодым!
Подвиг капитана
Красота внутри
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
"Дерево мира" презентовали в Астане
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном
Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
Токаев рекомендовал чиновникам не увлекаться путешествиями в виртуальном мире
Когда начнется легализация иностранных автомобилей в Казахстане
Как Правительство будет снижать износ электро-, тепло- и инженерных сетей, рассказал премьер
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Какимбека Салыкова прошел в Алматы
Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева: Трудись, борись и побеждай
Эта ситуация продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону – Токаев о ЧП в Экибастузе
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Происшествия , Образование , Видеогалерея
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Ас…
Происшествия
"Выбивал деньги": полковника полиции уволили после скандаль…
Происшествия
Задержан журналист Михаил Козачков
Происшествия
Для лечения детей пострадавших в ДТП в Актюбинской области …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]