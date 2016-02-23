Интернет-канал поставки "спайса" перекрыли в Павлодаре, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
"Благодаря бдительности жителей нашего города была установлена группа из трех человек, которые, соблюдая высокую степень конспирации, организовали сайт, посредством которого осуществляли сетевой сбыт синтетического психотропного вещества, используя тайники-закладки для потребителей", – говорится в пресс-релизе.
Сотрудниками по борьбе с наркобизнесом при проведении антинаркотической операции на территории города Павлодара из незаконного оборота изъяты: травматический пистолет "Стражник", более 50 объектов, внешне схожих со "Спайс", "Скорость", три ноутбука, цветной принтер, визитки с рекламой психотропного вещества и указанием электронного адреса наркосбытчиков, мобильные телефоны, электронные весы. Назначена судебно-химическая и техническая экспертиза.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 297 части 2 УК РК, создана следственно-оперативная группа. Задержанные водворены в изолятор временного содержания УВД Павлодара.