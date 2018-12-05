Общество Интернет-магазин соцсети Одноклассники начал поставлять товары в Казахстан Инга Селезнева

Интернет-магазин социальной сети Одноклассники вышел на Казахстанский рынок. Поставлять товары будет Казпочта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"По размерам казахстанский рынок является третьими по размеру, а электронная коммерция - это новая составляющая нашего дохода, кроме базовых, например подарки и другие сервисы, игры и реклама. Потенциал большой, потому что рынок электронной коммерции растет очень быстро, в частности китайских товаров. Для нас очень важно время доставки, чем оно меньше, тем быстрее пользователь возвращается пользователь покупать что-то на нашей платформе. Это самое важное. Мы искали партнера, который позволит сделать минимальное время доставки, Казпочта нам это обеспечит очень хорошо",- сказал руководитель соцсети Одноклассники Антон Федчин.







Он также рассказал, что Одноклассники предоставили возможность покупать товары в тенге без конвенции. В маркетплейсе даже сделали перевод описания товаров на казахский язык, однако, по словам Федчина, качество перевода будет таким же, как и на Aliexpress.







"Перевод товаров делаем не мы, думаю будет перевод примерно в той же категории как и на Aliexpress потому что делают перевод автоматически. На платформе миллионы товаров и делать быстро не очень получается перевод. Возможно, базовые основные товары мы начнём переводить сами, чуть лучше, но, в целом, эту историю невозможно исправить",- сказал Федчин.



При этом, отметил Руководитель Одноклассников, будет предоставлена возможность на этой платформе продавать казахстанские товары внутри Казахстана. В России интернет-магазин Одноклассников работает с начала лета 2018 года.







"Я не хотел бы спойлерить, это развитие этого проекта в том числе. Сейчас в одноклассниках китайский товар, который можно купить. Повнятней, что товар может быть из любой страны и это следущая история развития в том числе и наших продавцов. Сейчас наша задача работы с одноклассниками-это доставка, мы привлекли в Казахстан большой маркетплейс, большую по охвату сеть, которая предлагает услуги. Наша задача как логистов и как нацкомпании дать возможность выбора, можно выбрать на Aliexpress, можно выбрать на Одноклассниках или других маркет-плейсах", - сказал советник председателя правления Казпочты Азат Машабаев.







По словам Машабаева срок доставки будет приблизительно будет от 12 до 24 дней, причём с момента отправки товара продавцом.







"Это товары, которые мы обсуждали на платформе одноклассников будут идти с Китая и сорок процентов объема у нас занимает обычно Алматы, и туда будет приходить товар быстрее, потому что он заходит через китайскую границу. В Алмате находится распределительный центр и на следующий день начинается доставка. Для людей живущих в других регионах срок будет + внутри страны. Мы предполагаем,что сроки будут 12-24 дня с момента отправки. С того момента, как вы видите, что посылка сформирована и отправлена",- сказал представитель Казпочта.







Помимо прочего, если с товаром что-то произойдет, то нужно звонить в Call-центр по короткому номеру 1499. Чтобы выяснить местонахождения товара необходимо просто знать свой трекинг. Также отметим, что чем дешевле товар, тем хуже он отслеживается.

































