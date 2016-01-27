Общество

Интернет-магазин УниверMAG.kz будет запущен в конце февраля

Ксения Воронина
Запуск интернет-магазина казахстанских товаров УниверMAG.kz с доставкой по республике ожидается в конце февраля. Об этом на пресс-конференции в НПП рассказала директор по развитию ТОО ПИК "ASTANA Ютария ltd" Шолпан Нургалиева, передает Kazpravda.kz.

"По регламенту интернет-магазин будет запущен в конце февраля. Ассортимент очень большой, заполняются все категории товаров, выставляются цены. Вопросы доставки тоже решаются", – сообщила Нургалиева.

Также она рассказала об итогах работы столичного магазина, который был открыт в декабре 2015 года.

"Прошло 1,5 месяца, мы можем подвести некоторые итоги. Проходимость в среднем порядка 120–200 человек в день. Интерес у граждан очень высокий. Люди просят пополнение ассортимента. Оборот на сегодняшний день составил около 8 миллионов тенге", – подытожила она.


Кроме того, в НПП сообщили о возможности открытия магазинов казахстанских товаров в других городах.

"Мы бы хотели, чтобы УниверMAG.kz действовал не только в Астане и, как планируется, в Караганде, а принял региональный масштаб. Сегодня на селекторном совещании все региональные палаты уже получили соответствующие исходники. Будет проводиться работа с местными исполнительными органами по тиражированию данного проекта, мы планируем, что и активный бизнес тоже подключится. Данный проект – это тот самый Шелковый путь, когда наши товары из разных регионов будут свободно перемещаться по территории Казахстана и ЕАЭС", – отметила руководитель секретариата председателя президиума НПП РК "Атамекен", председатель Делового совета женщин Нацпалаты Лаззат Рамазанова.


Также планируется расширение региональной сети магазинов "За спасибо", которые работают в Семее и Усть-Каменогорске.

"Исторически на гостеприимной казахской земле была традиция "жылу" – дарить тепло. Я думаю, что Людмила Михайлова из города Семея воплотила эту древнюю традицию. И ее пример необходимо распространить на всю страну", – сказала глава Делового совета женщин.


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