Интернет-мошенники звонят казахстанцам под видом сотрудников eGov

Гражданам рекомендуют быть бдительными, чтобы не попасться на уловки аферистов

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В АО «Национальные информационные технологии» сообщили об участившихся случаях мошеннических звонков, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками eGov, правоохранительных органов и сообщают гражданам об окончании срока действия электронной цифровой подписи (ЭЦП), передает Kazpravda.kz

В ходе разговора мошенники предлагают «продлить» или «перевыпустить ЭЦП» по телефону и просят подтвердить операцию кодом из SMS. Важно знать: одного SMS-кода недостаточно для перевыпуска ЭЦП. Для этого необходимо пройти установленную процедуру идентификации, включая биометрическую аутентификацию.

Нередко первый звонок является лишь частью мошеннической схемы, направленной на то, чтобы вызвать тревогу и войти в доверие к человеку. После этого может позвонить второй мошенник - под видом сотрудника службы безопасности он сообщает о якобы существующей угрозе и пытается получить доступ к персональным данным, кодам из SMS или устройству пользователя.

В НИТ отметили, что сотрудники eGov и контакт-центра 1414, ЦОНов, правоохранительных органов не запрашивают по телефону SMS-коды, не просят передавать ключ ЭЦП или пароль к нему.

В связи с этим АО «НИТ», призывает граждан соблюдать следующие меры безопасности:

- не сообщать третьим лицам SMS-коды и данные ЭЦП;

- не выполнять инструкции неизвестных звонящих;

- не переходить по подозрительным ссылкам;

- не устанавливать неизвестные приложения и не предоставлять им доступ к своему устройству;

- самостоятельно проверять срок действия ЭЦП и пользоваться только официальными сервисами.

«При поступлении подобных звонков рекомендуется не начинать разговор, не передавать собеседнику конфиденциальные данные и обратиться в правоохранительные органы. Если вы сообщили мошенникам код из SMS или передали данные ЭЦП, не поддавайтесь панике. Само по себе получение SMS-кода не позволяет перевыпустить ЭЦП или оформить кредит. Для совершения значимых операций требуется дополнительное подтверждение личности, включая биометрическую идентификацию», – говорится в тексте обращения.

Там же напомнили, что проверить срок действия ЭЦП можно в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Профиль» – «Мои ЭЦП», а также на сайте pki.gov.kz после авторизации в разделе «Мои ключи ЭЦП» – «Список ключей ЭЦП».