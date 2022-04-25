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​​​​​​​Интернет от соседей
Жанат Сисекенова

Ликвидировать «цифровое неравенство» намерены актюбинские IT-специалисты совместно с операторами связи.

Неравенство в доступе к Всемирной паутине сегодня в регио­не ощущают не только жители степной глуши, но и новостроек областного центра, который в скором времени станет очередным городом-«миллионником».

Решить проблему призваны два проекта. Первый под названием «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан к сети Интернет по технологии волоконно-оптических линий связи» стартовал в конце 2018-го в рамках госпрограммы «Цифровой Казах­стан». Его полное завершение намечено на 2032 год.

Близится к концу первый этап второго проекта. И он предусматривает создание в рамках государственно-частного парт­нерства сети для покрытия широкополосным мобильным Интернетом сел с населением более 250 человек. Исполнение этих планов позволит улучшить качество жизни аульчан, дав им возможность пользоваться цифровыми госуслугами, а также услугами телемедицины и онлайн-образования.

В области насчитывается 315 сел, в том числе 214 населенных пунктов с численностью населения 250 человек и более. В 100 из них в период с 2020 по 2021 год проведен мобильный Интернет стандарта 3G в рамках меморандума, заключенного Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с региональными операторами связи.

Последние обязаны установить базовую станцию на инфраструктуру, предоставленную местными исполнительными органами. Главная цель соглашения – обеспечение качественным Интернетом. Но, увы, для 26 сел, подключенных к Всемирной сети по спутниковой сети, мощность сигнала оказалась слабой.

В этой связи до конца года 15 населенных пунктов будут переведены на обслуживание по наземным линиям. Для остальных в рамках модернизации канала связи прорабатывается возможность строительства дополнительной инфраструктуры.

– Также требуется дополнительное покрытие 16 населенных пунктов с населением 250+, которые принимают сигналы от базовых станций в соседних селах, но не включены в список для обеспечения мобильным Интернетом. С отраслевым министерством прорабатывается возможность для оснащения этих территорий базовыми станциями, – сообщил начальник областного управления развития цифровых технологий Асет Отарбаев.

К примеру, село Жеруйык находится в восемнадцати километ­рах от города Алга, но при этом оно никогда не имело доступа к Всемирной паутине. В текущем году планируется наладить здесь качественный мобильный Интернет

В начале февраля в социальных сетях бурно дебатировалась тема низкого качества мобильного Интернета в Шенбертале Иргизского района. С оператором достигнута договоренность о том, что в течение трех месяцев он берется обеспечить качественной связью не только этот населенный пункт, но и соседний аул Жаныс би.

– Проект «250+» продлится до 2025 года. К этому времени каждый житель области будет обеспечен надежным и быстрым Интернетом, – отмечает глава управления.

Дополнительно в регионе имеется 101 населенный пункт, где численность населения составляет менее 250 человек. Семь из них обеспечены мобильным Интернетом, 20 получат этот шанс до 2024 года. В оставшихся 74 селах, где суммарно проживают 8 394 человека, широкополос­ный доступ станет возможен с внедрением технологий негео­стационарных спутниковых орбитальных систем.

Как отметил Асет Отарбаев, МЦРИАП ведет переговоры с компаниями OneWeb, Starlink и SES для развертывания негеостационарных широкополосных систем­ на территории республики. Осуществление проекта может начаться в следующем году.

– Примерно 80–90 сел остаются без Интернета. Но точной цифры нет, потому что даже в отдельном селе одна его половина пользуется Всемирной сетью за счет сигнала из соседнего села, а вторая остается вне зоны покрытия. Но с каждым днем и этих мощностей становится недостаточно. Домой заходишь – и сигнала уже нет, – констатировал Асет Отарбаев.

Далее он поделился планами операторов связи. АО «Кcеll намерено обеспечить качественным мобильным Интернетом 27 сел, десять будут переведены со спутниковой трансмиссии на наземную. ТОО «Востоктелеком» работает в восьми населенных пунктах в рамках заключенного договора с операторами связи о совместном использовании сети. ТОО «Кар-Тел» установит дополнительные базовые станции стандарта 4G в 118 населенных пунктах.

Во многих случаях выход из ситуации видится в выявлении неиспользуемых антенно-мачтовых сооружений, которые можно переместить туда, где они реально необходимы. Правда, такой подход потребует больших вложений, так как территория Актюбинской области по площади занимает второе место в республике, и расстояние между поселками здесь иногда огромны.

Асет Отарбаев также отметил слабую мобильную связь в новых микрорайонах областного центра. В этом году две компании планируют провести большую работу. Устаревшие морально и физически базовые станции, которые поддерживают 4G, но имеют слабую пропускную способность, будут переключены на более мощное оборудование.

– Там, где совсем нет связи, будут установлены базовые станции, у нас составлен список таких улиц. Думаю, к концу года увидим результаты, – заверил в конце беседы главный «цифровизатор» региона.

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