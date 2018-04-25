Развитие современной информационно-коммуникационной инфраструктуры – цель, которую партия «Нұр Отан» определила в качестве одного из прио­ритетов своей предвыборной программы. Он согласуется и с новыми масштабными задачами по цифровизации Казахстана, поставленными Главой государства.

Для того, чтобы процессы диджитализации проходили­ максимально эффективно на всех уровнях, и каждый казах­станец мог пользоваться преимущест­вами, которые она дает, необходимо в первую очередь обеспечить равный доступ к качественному и быстрому Интернету для всех жителей страны. Если в городах этот вопрос фактически решен, то в сельских населенных пунктах предстоит еще много работы. Именно об этом шла речь на заседании комиссии по направлению «Оказание государственных услуг» по реализации Предвыборной программы партии «Нұр Отан».

– У нас есть множество пре­крас­ных проектов и программ, многое делается для людей в рамках цифровизации, повышения открытости – есть закон о доступе к информации, есть «открытые данные» и многое другое, но еще достаточно большое количество казахстанцев просто не имеет ко всему этому доступа. Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает 70% услуг в электронном формате, но часть населения не может этим воспользоваться по той же причине – нет Интернета, – подчеркнула председательствовавшая на заседании депутат Мажилиса Майра Айсина.

Вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков рассказал о проектах, реализуемых МИК по обеспечению широкополосного доступа к Интернету (ШПД) для сельских населенных пунктов. Так, на сегодня на принципах государст­венно-частного партнерства возводятся оптоволоконные линии связи, которые до 2021 года охватят 1 249 сел. Еще около 4 тыс. населенных пунктов получат беспроводной Интернет по технологии LTE-800, которая также позволяет передавать данные на более высокой скорости.

– В госпрограмме «Цифровой Казахстан» есть направление «Цифровизация Шелкового пути». По данному направлению предполагается к 2021 году 82% населения обеспечить широкополосным доступом к Интернету. Разработанные министерством планы и проекты позволят к этому времени довести данный показатель даже до 100%, – добавил Дарын Туяков.

На заседании комиссии также выступили региональные партийные кураторы из Восточно-Казахстанской и Южно-­Казахстанской областей, которые рассказали об имеющихся на сегодня проблемах с доступом к Интернету в селах.