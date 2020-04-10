Интернет-система не выдержала испытания на прочность – Токаев

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению констатировал, что интернет-система страны не выдержала испытания на прочность, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность, так называемого стресс-теста. Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования и науки вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, "крякнулась". В Egov также наблюдались перебои", – заявил Токаев.
Президент подчеркнул, что в поствирусный период следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов и злоупотреблений.
"Главное – это подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства", – подметил он.
Глава государства также добавил, что с учетом нового опыта Госпрограмму "Цифровой Казахстан" следует пересмотреть.
"Естественно, без дополнительных финансовых затрат. Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими", – резюмировал Токаев.