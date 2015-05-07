Интерпол предупреждает о вреде популярного жиросжигателя
Интерпол направил письмо правоохранительным органам 190 государств – членов организации о вреде популярного жиросжигателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на MedDaily.
Соединение 2,4-динитрофенол (DNP) нередко добавляют в препараты для снижения веса и наращивания мышечной массы. Оно чрезвычайно опасно и даже смертельно, поэтому и попало в поле зрения агентства.
DNP производит жиросжигающий эффект, а еще соединение используется в качестве сырья для взрывчатки. Интерпол выпустил в отношении DNP "оранжевое предупреждение" после того, как из-за приема препарата умерла женщина в Великобритании и серьезно заболел мужчина во Франции. Само предупреждение было выпущено по запросу Центрального офиса борьбы с преступлениями в сфере окружающей среды и здравоохранения Франции (OCLAESP).
DNP, как правило, продается в виде желтого порошка или капсул, однако иногда производится в форме крема. Выпускают средства с DNP исключительно подпольные лаборатории. Напомним: в 1930-х годах DNP использовалось как средство, ускоряющее метаболизм и позволяющее сбросить вес. Препарат запретили после гибели нескольких человек, однако его продолжают продавать в Сети.