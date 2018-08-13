Отделение Интерпола в Монголии подало в международный розыск гражданина РК Марата Маженова за мошеннические деяния в стране. Данную информацию подтвердили в МИД РК, передаeт BNews.kz
"Казахстанский консул в Улан-Баторе в курсе данного дела. В феврале 2017 года этот гражданин был задержан правоохранительными органами Монголии, и ему инкриминируют преступления мошеннического характера. В феврале 2018 года он переведен под домашний арест. Однако в марте Марат Маженов покинул территорию Монголии. Отделение Интерпола в Монголии подало его в международный розыск", – сообщили в МИД РК.
Ранее в монгольских СМИ появилась информация о том, что гражданин Казахстана, директор компании "Жи Тайм" Марат Маженов "обворовал" почти 38 тысяч монгольских граждан на общую сумму в 16 млн долларов.
Известно, что ранее Маженов был отпущен под залог в марте 2018 года, при этом запрет на выезд из страны не был наложен. Воспользовавшись случаем, он пересек государственную границу Монголии, и до сих пор его не могут найти.