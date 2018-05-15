Интерпол задержал одного из акционеров Qazaq Banki в Германии
Один из акционеров Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии силами Интерпола, передает Kazpravda.kz.
"В соответствии с запросом Антикоррупционной службы, Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана в адрес немецких коллег направлено розыскное задание, на основании которого 23 апреля Ибрагим Бахыт Жасузакулы был задержан на территории Германии", – сообщает пресс-служба МВД РК.
В 2013 году Национальный банк одобрил вхождение Ибрагима в состав участников АО "Qazaq Banki". Он возглавлял совет директоров банка до июня 2017 года, но впоследствии был переведен на должность члена совета директоров.
Его доля в банке, согласно последним данным KASE, составляет 10,71% акций.
Напомним, Qazaq Banki стал одним из трех банков, которые в апреле подверглись критике со стороны Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Спустя некоторое время Нацбанк приостановил лицензию банка на открытие счетов и депозитов физических лиц.