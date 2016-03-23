Интерпол задержал зятя экс-президента Кыргызстана Акаева

Происшествия
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Фото с сайта polit.kg
Интерпол задержал в Дубае находящегося в международном розыске Адиля Тойганбаева – зятя бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба МВД республики.

"Накануне, в ходе осуществления международного розыска в рамках оперативно-розыскных мероприятий по линии Международной Организации Уголовной Полиции (МОУП) – Интерпол, в тесном взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ, на территории Дубая задержан гражданин Тойганбаев Адиль Еркенович 12.10.1966 года рождения", – указывается в сообщении ведомства.

Он разыскивается правоохранительными органами Кыргызской Республики и включен в "красный циркуляр" Интерпола.

В августе 2005 года (после тюльпановой революции и свержения Акаева) Генеральной прокуратурой Кыргызстана был выдан ордер на его арест. Адиль Тойганбаев был обвинен в мошенничестве, хищении в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. Тойганбаев бежал из страны и был объявлен в розыск.

Стоит заметить, что Тойганбаев (муж старшей дочери Акева) является гражданином Казахстана и не раз с 2005 года задерживался правоохранительными органами нашей страны и России. Однако полиция его отпускала и не экстрадировала. Так, в августе 2011 года по просьбе кыргызских коллег правоохранительные органы РК задержали Адиля Тойганбаева в Алматы, где он, предположительно, проживал. Задержанный совместной казахстанско-кыргызской группой Тойганбаев был доставлен в ДВД Алматы, где написал письменное обязательство – явиться в ближайшее время для дачи показаний в правоохранительные органы Кыргызской Республики. Но обязательство не выполнил и продолжал оставаться объявленным в розыск властями Кыргызстана. 

Через два года, в 2013-м, он вновь был задержан полицией Алматы и вновь отпущен.

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