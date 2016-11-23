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​Интервью Главы государства

Президент побеседовал с представителями информационного агентства Bloomberg News, одного из ведущих поставщиков деловой информации для профессиональных участников рынка.

В ходе интервью Глава государства ответил на вопросы касательно ключевых нап-равлений политического и социально-экономического развития страны, рассказал о перспективах сотрудничества государств – членов ЕАЭС, значимых аспектах глобальной экономики, борьбе с терроризмом, а также об укреплении взаимодействия с зарубежными государствами, сообщила пресс-служба Президента. 

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