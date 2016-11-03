​Интервью японским СМИ

фото предоставлено пресс-службой Президента

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы, связанные с усилиями нашей страны в сфере ядерного нераспространения и разоружения, указав на причины, повлиявшие на принятие решения об отказе от ядерного арсенала.

Также Глава государства остановился на перспективах взаимодействия Казахстана и Японии, в том числе в сфере ядерного разоружения. Кроме того, Президент рассказал о роли республики в региональных геополитических процессах и о социально-экономическом развитии страны.

Телерадиовещательная корпорация NHK и информационное агентство «Киодо Цусин» являются одними из ведущих СМИ в японском и глобальном информационном пространстве, сообщила пресс-служба Президента.