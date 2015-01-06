Интимный «Бизнес-клуб» Свежий выпуск 713 Мария МИХАЙЛОВА, Алматы

– Администратор клуба заранее обговаривал с клиентом тарифы и форму оплаты за услуги, – уточнил начальник отдела по борьбе с трафиком людей управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы Тимур Каржаубаев. – Владельцы увеселительного заведения предусмотрели даже несколько журналов, в которых велся строгий учет рабочего графика подопечных девушек.

По информации Т. Каржаубаева, в ходе локального рейда было задержано около 30 представительниц интим-бизнеса. Одна из девушек оказалась гражданкой Российской Федерации, а один из клиентов клуба – гражданином Южной Кореи, который находился в нашей стране не вполне законно. По решению специализированного межрайонного административного суда Алматы за нарушения миграционного законодательства мужчина был подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.



