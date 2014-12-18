Интрига сохранится до апреля 647 Юрий ЛИФИНЦЕВ

О том, что это действительно будет настоящее сражение, вряд ли догадывались болельщики, собравшиеся на трибуне спорткомп­лекса «Темир Дос». Да, хорошая в Павлодаре команда – мобильная, цепкая, но такого опыта, как у шестикратного чемпиона Казахстана «Жетысу», у молодого коллектива пока нет. Да и результат очного поединка в первом туре (3:0 в пользу семиреченок) говорил о том, что задорную, красивую игру мы, по всей вероятнос­ти, на площадке увидим, а что касается результата... Сенсаций никто не ожидал.

Поначалу в искренность происходящего на наших глазах не верилось и в ходе самой игры. «Жетысу» выглядел уставшим, дающим сбои во всех агрегатах механизмом, у спортсменок все буквально валилось из рук: в защите мяч регулярно предательски улетал за пределы площадки, в нападении попадал в блок или приземлялся вдали от эпицентра игровых событий. После первой партии поклонники «Жетысу» еще надеялись, что в перерыве волейболистки услышат от наставников волшебные слова, встрепенутся, заиграют по-чемпионски и переломят ход матча.

Волшебные слова, наверное, услышали их соперницы: «Иртыш-Казхром», воодушевленный стартовым успехом, усилил натиск, благо, у команды в этот день получалось все. И сенсация состоя­лась – 3:0 (25:16, 25:14, 25:16) в пользу волейболисток Павлодара, покидавших площадку под аплодисменты зрителей. Перечислить все, что в этой игре не получалось у «Жетысу», я бы еще мог, да и отметить плюсы в действиях их соперниц тоже. А вот объяс­нить произошедшее не рискнул бы. И потому обратился за помощью к генеральному секретарю Федерации волейбола Казахстана Ермеку Сырлыбаеву, выполнявшему на туре в Алматы еще и функции главного судьи соревнований.

– Вы тоже можете охарактеризовать произошедшее как сенсацию?

– Отчасти. Хотя честно скажу – команду «Жетысу» я давно такой не видел. Может, сказывается отсутствие в составе либеро Марины Стороженко, у которой травма. Она сыграла в Алматы только одну встречу. Вероятно, волейболистки «Жетысу» сегодня никак не могли разобраться на приеме мяча. Но в любом случае команда, которая имеет в своем составе шесть игроков национальной сборной Казахстана, должна, согласитесь, выглядеть получше. Правда, нападающие у павлодарок сегодня сыграли очень хорошо, настрой на победу у команды был впечатляющий. И надо отметить Ольгу Дробышевскую, которой есть что доказывать своей бывшей команде «Жетысу», которая ее почему-то не приняла пос­ле рождения ребенка. Но это внут­ренние проблемы клуба, в которые я не хотел бы вмешиваться. Но, бесспорно, Ольга хотела показать, что могла бы еще помочь «Жетысу» и была одной из лучших на площадке.

– В нынешнем чемпионате это первое поражение «Жетысу»?

– Да, фавориты продолжают лидировать, опережая ближайших соперниц на одну победу. В Алматы командам еще предстоит провести по две встречи, а затем – еще несколько туров, так что пока трудно что-то прогнозировать.

– Ермек Амирбекович, мы ведь неспроста самым внимательным образом следим за базовой командой для нашей сборной. Предстоящий международный сезон у сильнейших волейболисток Казахстана будет очень насыщенным крупными и ответственными международными турнирами...

– Все верно. Наших спортсменок вновь ждут состязания мирового Гран-при, причем участниц первого отборочного этапа мы принимаем в Талдыкоргане. Предстоят также первый отборочный турнир на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро – чемпионат Азии, клубный чемпионат Азии, чемпионат Азии для спортсменок до 23 лет... Так что, возвращаясь к чемпионату Казахстана, скажу: ничего страшного для «Жетысу» не произошло, любой команде очень сложно пройти весь турнир без поражений и срывов в отдельных матчах. Прос­то нельзя расслабляться и нужно вовремя отслеживать тревожные звоночки, вести работу над ошибками.

– Ну а что-то в этом чемпио­нате привлекает ваше внимание, чем отличается нынешний турнир от предыдущих?

– Мне нравится, что команды в чемпионате бьются с полной отдачей. В первом туре «Астана» тоже дала бой волейболисткам Семиречья, уступив со счетом 2:3. А еще была битва спортсменок Павлодара и Караганды, в которой также зафиксирован счет 3:2.

По составу мне нынче больше импонирует команда «Астана». С возвращением в столичный клуб связующей Анны Лащ, приобретением очень сильной диагональной из Словакии Николь Пиштелаковой и набирающей форму чемпионки мира 2006 года в составе сборной России заслуженного мас­тера спорта РФ Натальи Куликовой, с опытной Ольгой Карповой, а также пришедшей в команду либеро сборной Беларуси Еленой Бурак «Астана» выглядит очень хорошо укомплектованным коллективом. И игроки в основном оправдывают ожидания специалистов.

Правда, и здесь есть неизбежные вопросы, напрашивающиеся после анализа результатов сыг­ранных матчей. Вчера, например, «Астана» безвольно проиграла команде «Жетысу» со счетом 0:3, хотя чемпионки, как и в матче с «Иртыш-Казхромом», выступали без травмированной Марины Стороженко. Выходит, что не все команды могут извлечь пользу из проблем, возникающих у соперниц.

– Когда женские команды во­зоб­новят выступления в чем­пио­нате Казахстана?

– В 2014 году туров больше не будет, а спортсменок мы увидим в начале января в Караганде. Потом – Павлодар, за ним – Талдыкорган. Ну а завершающий тур проведем, возможно, в Алматы, этот вопрос еще не решен. Чемпионат финиширует раньше, чем в прежние годы, – в апреле 2015-го. Это тоже связано с насыщенным международным календарем.

...После незапланированного поражения от «Иртыш-Казхрома» спортсменки «Жетысу» справились с негативными эмоциями и выиграли две оставшиеся встречи. Перед третьим туром положение команд в текущей таблице розыгрыша таково: «Жетысу» – 26 очков, «Астана» – 23, «Иртыш-Казхром» – 19, «Алматы» – 14, «Караганда» – 8, «Академия волейбола» – 0. Специалисты назвали и лучших игроков алматинского тура. Ими стали Татьяна Пюрова («Жетысу»), Ольга Дробышевская («Иртыш-Казхром»), Николь Пиштелакова («Астана»), Екатерина Жданова («Караганда»), Айдана Орынтаева («Академия волейбола») и Сана Анаркулова («Алматы»).



