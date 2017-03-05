фото Линара Галимова

Справедливость выражения «Есть бог, и имя ему – случай» доказало рождение нового спектакля в Государственном русском драматическом театре им. К. Станиславского. Коллектив решил откликнуться на приглашение участвовать в международном фестивале русских театров «Мост дружбы-2016» в России, в столице Республики Марий Эл – Йошкар-Оле. Времени оставалось мало, рациональность расходов диктовала выбор произведения с небольшим числом действующих лиц. Заведующая литературной частью театра Елена Нумерова предложила «Маленькую камерную пьесу» австрийской писательницы Бригитты Швайгер. Спектакль на двух актрис поставила главный режиссер Александ­ра Большакова.

– Мне близка тема «маленького человека». Автор пьесы очень тонко подметила, раскрыла и помогла мне, как режиссеру, увидеть новые грани актуальной по-прежнему темы. В современных каменных джунглях люди проходят мимо, не видя лиц, не слыша друг друга. Только экстремальная ситуация может разрушить стену непонимания, – говорит режиссер.

Героини представляют разные социальные слои. Одна работает уборщицей в платном туалете дорогого ресторана. Другая, дама из состоятельного круга, пришла в тот самый ресторан. Эти женщины – параллельные миры, пересечение их «траекторий» случилось прозаически: когда посетительница (Галина Турчина), оказавшаяся без денег, не заплатила по указанному тарифу, простая уборщица (Александра Большакова) ее просто не выпустила.

В такой момент ну просто невозможно было не вспомнить слова Михаила Зощенко: «Поставь нищего торговать табаком, и он покажет все царствие своей власти». Твердо сказать, кто прав, кто виноват, оказалось легко лишь на первый взгляд. На самом деле истина, как всегда, обнаружилась где-то посередине.

– Перед нами будто бы история типичного бытового цинизма: уборщица решает, как поступить с клиентом, кондуктор берет деньги и не выдает билеты, вокруг много других примеров. Второй план открывает иную сторону взаимоотношений: остановитесь, задумайтесь, не прячьтесь за маски, – говорит актриса Галина Турчина.

В монологах поднимается множество современных проблем. Актрисам в создании образов помогали личные наблюдения. Спектакль делали экстремально быстро, с желанием непременно порадовать зрителя. В итоге работа получила высокую оценку международного жюри под председательством известного сербского критика Драганы Бошкович. Александра Большакова и Галина Турчина привезли домой диплом «В поиске новой формы» за лучший экспериментальный спектакль и приглашение на другой фестиваль – в сербском городе Топола.

Новая постановка была создана в конце прошлого года помимо театрального плана, карагандинцы смогли увидеть ее спустя два месяца. Премьера прошла в необычной для публики обстановке. У театра нет камерного зала. Поэтому зрители расположились… на сцене, на расстоянии 2 метров от действующих лиц: позади, сбоку, спереди, что стало экспериментом для исполнителей. Впервые они работали не в зал, как принято, а можно сказать, в 3D. Как показал первый спектакль, новшество пришлось по вкусу и актрисам, и публике, словно оказавшейся в центре действия.

Сегодня спектаклю сопутствуют аншлаги. Так что начало встреч «в узком кругу» получилось успешным. В театре намерены продолжить практику камерных постановок.