Инцидент с "бешеным" лифтом прокомментировали в полиции Алматы

Полиция начала разбирательство по факту ЧП с лифтом, который врезался в крышу дома в одном из жилых комплексов города Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Разбирательство по данному факту начато в управлении полиции Бостандыкского района. По результатам проведения проверки будет дана правовая оценка произошедшего и в дальнейшем будут приняты меры», – прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

Напомним, 29 июня в одном из домов Алматы лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания. Кадры с места ЧП шокировали Казнет.

«Лифт в ЖК «Mega Towers» врезался в 25-ый этаж. Мы с семьей спускались с четвертого этажа в лифте. Когда он спустился на первый этаж, вышли все, кроме меня. Двери не успели закрыться, и лифт очень быстро начал ехать на верхний этаж. Я думал его кто-то вызвал и не закрыл двери. После этого он очень быстро доехал до седьмого этажа и начал лететь вверх еще быстрее вплоть до 25-го этажа с сильнейшим ударом в крышу здания», – говорится в описании к видео.