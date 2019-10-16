Инцидент с потерявшим руку на учениях солдатом прокомментировали в Минобороны
В Министерстве обороны РК прокомментировали инцидент с рядовым срочной службы, лишившемся руки на учениях в Бейнеу летом 2019 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По имеющимся у нас сведениям, 17 июля 2019 года, согласно плану проведения занятий на учебном полигоне "Бекет-Ата", проводились специальные учения с личным составом. Связист – рядовой срочной службы Кошелев – был привлечен к учениям для демонстрации экипировки связистов на учебной точке №3. Никаких боевых задач выполнять не должен был. При проведении подготовки к занятиям, Кошелев самовольно, без каких-либо команд, подошел к выложенным на другой учебной точке боеприпасам и самовольно взял гранату F-1, так называемую "лимонку", – сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов.
По его словам, Кошелев, закрутив запал, выдернул предохранительную чеку гранаты и тем самым привел механизм в действие, а услышав хлопок, засунул гранату под радиостанцию.
"Со слов сослуживцев, Кошелев был предупрежден о том, что граната является боевой. В результате взрыва сам Кошелев и еще один рядовой, который находился около радиостанции, получили осколочные ранения. Находившиеся рядом другие военнослужащие не пострадали, хотя были подвержены риску. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. По факту взрыва автоматически было заведено уголовное дело, была проведена оценка нанесенного ущерба. Также было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственных командиров разного уровня", – отметил Алдабергенов.
Он подчеркнул, что вопрос предъявления требований о возмещении ущерба не входит в компетенцию Минобороны, решение принимает суд. По его словам, объективная оценка действий военнослужащих в данной ситуации необходима для недопущения такого рода случаев в дальнейшем.
Напомним, в июле 2019 года призывнику в Мангистау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что его могут оштрафовать на 6 миллионов тенге.