Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе

В аэропорту Актобе сделали заявление после столкновения самолета авиакомпании FlyArystan с птицей. Пресс-служба аэропорта заявила, что перед посадкой борта специалисты провели все необходимые мероприятия, "посторонних" на ВПП замечено не было, сообщает Kazpravda.kz.

"Перед посадкой воздушного судна, специалистами аэропорта был произведен осмотр взлетно-посадочной полосы на выявления посторонних предметов, а также обеспечения орнитологической безопасности полетов, но несмотря на проведенные мероприятия, произошло столкновения ВС с птицей. Посадка произошла в штатном режиме. После посадки, при осмотре обнаружены останки птицы между основной стойкой шасси и створкой", - сообщила пресс-служба аэропорта имени Алии Молдагуловой.

Представители воздушной гавани добавили, что самолет после инцидента был осмотрен специалистом авиакомпании, повреждений не обнаружено, и самолет вылетел в штатном режиме.

"Аэропортом на постоянной основе принимаются меры по предотвращению попадания птиц в ВС", - заверили в аэропорту Актобе.

Напомним, ранее в Air Astana объявили о задержке двух рейсов из-за инцидента в аэропорту Актобе.