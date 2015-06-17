Инцидент в ТД "Артем" прокомментировали полицейские Астаны Происшествия 1342 Шынар Оспанова

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Сотрудниками полиции пресечены хулиганские действия возле ТД "Артем", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служу ДВД Астаны.



"16 июня около 20.10 в ЦОУ ДВД поступило сообщение о том, что сотрудниками службы безопасности ТД "Артем" задержана женщина, занимающаяся попрошайничеством. Сотрудниками полиции установлено, что в этот же день около 18.00 30-летняя женщина, инвалид ІІ-группы, с тремя несовершеннолетними детьми дошкольного возраста приехала из Алматы в Астану с целью попрошайничества", – сообщили в пресс-службе ДВД.



По данным полиции, ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по аналогичным нарушениям. В этот раз она получила отказ на вход в здание торгового дома для занятия попрошайничеством. После чего между сотрудниками службы безопасности торгового центра и женщиной возник словесный конфликт.



"Вскоре вокруг нее собрались прохожие и образовалась толпа. Прибывшим нарядом полиции задержаны 18 участников для выяснения обстоятельств и установление причастности к этому инциденту. Среди них были лица в нетрезвом виде. Пострадавших и повреждений имущества не установлено", – уточнили в ведомстве.



По данному факту начато расследование по статье 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб). Вместе с тем сотрудники спецслужб ТД "Артем" заявили о хулиганстве. В связи с чем ведется досудебное разбирательство по соответствующей статье – 293 – УК РК .

