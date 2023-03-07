Инвалидность присваивали за взятки в Актобе

Руководителя отдела медико-социальной экспертизы Департамента Комитета труда и социальной защиты по Актюбинской области осудили за коррупцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Суд установил, что теперь уже экс-руководитель отдела медико-социальной экспертизы с октября 2021 по ноябрь 2022 года неоднократно получала взятки на общую сумму 800 тысяч тенге от 6 лиц с инвалидностью за беспрепятственное проведение медико-социальной экспертизы и установление этим людям инвалидности разных групп.

Кроме того, она получила 250 тысяч тенге взятки через посредника (врача-эксперта) за необоснованное установление казахстанцу 3-й группы инвалидности и выдачу соответствующей справки.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи «Получение взятки», в отношении врача-эксперта – по части 1 уголовной статьи «Посредничество во взяточничестве».

В суде обе вину признали, добровольно возместили причиненный ущерб.

Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, заключением специалистов, медицинскими документами лиц с инвалидностью.

«Поскольку по настоящему уголовному делу проведено ускоренное досудебное расследование с учетом требований части 3 статьи 55 УК назначено наказание, не превышающее 1/2 максимального размера, предусмотренного санкцией.

Приговором суда указанные лица признаны виновными. За получение взятки руководитель отдела получила наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, то есть 36 750 000 тенге, а за посредничество врачу был назначен штраф в 10-кратную сумму взятки – 2,5 млн тенге. Обеим осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности», – сообщили в городском суде Актобе.

Приговор не вступил в законную силу.