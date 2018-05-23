​Инвентаризация рисков

Михаил Максимов

Председатель Нацбанка Данияр Акишев на презентации отчета в Алматы рассказал, что финрегуляторы и центральные банки более чем 60 стран мира публикуют отчеты о финансовой стабильности. В них раскрывается информация о здоровье банковских и платежных систем, о структуре финансовых систем, тенденциях в их развитии, устойчивости.

В Казахстане первый такой отчет был опубликован в декабре 2006-го. Тогда же было создано подразделение по финансовой стабильности, которое впоследствии стало соответствующим департаментом Нацбанка. В последний раз отчет ведомства публиковался в марте 2016-го, он покрывал события 2014 года.

По словам Данияра Акишева, отчет о финансовой стабильности предназначен для того, чтобы своевременно выявлять риски, предупреждать их, анализировать причины, предпринимать шаги минимизации последствий.

– Это совсем нетривиальная задача. От того, как хорошо мы умеем ее решать, зависят возможности сократить потери от финансовых кризисов, потенциал и качество экономического роста, уровень жизней миллионов граждан. На практике любая финансовая сис­тема испытывает множество рисков. Какие-то из них – значительные, даже критические, другие – менее существенные. С какими-то мы научились работать, к другим еще не знаем, как подступиться, как их измерить. А о каких-то рисках только догадываемся и не придумали им еще названия, – сказал глава Нацбанка.

В 146-страничном отчете проведен анализ рисков, реализовавшихся за 3 прошедших года, выявлены наиболее существенные на сегодня.

Согласно документу, одним из наиболее существенных рисков, проявившихся за прошедший период, был высокий и неснижающийся уровень неработающих займов, который поставил вопрос о причинах низкого качества кредитных решений в отдельных банках, практиках связанного кредитования и хронической, непродуктивной пролонгации кредитов, достоверности финансовой отчетности и раскрытия качества активов и достаточности капитала, низком уровне корпоративного управления, а также ограничениях прав кредиторов по отношению к проблемным заемщикам.

Другими ключевыми рисками названы практическая ограниченность регуляторного мандата Нацбанка для принятия и использования собственного суждения относительно адекватности сформированных банками провизий по ссудному портфелю, а также недостатки механизма разрешения и урегулирования проблемных банков, в частности ограничения в правоприменении принудительного урегулирования структуры капитала банка и переносе потерь банка на кредиторов.

Кроме того, в отчете констатируется, что фиксированный обменный курс, существовавший в Казахстане до 2015 года, и его низкая убедительность привели к рекордному уровню долларизации, высоким и непредсказуемым процентным ставкам, потере многими производителями конкурентоспособности, ухудшению платежного баланса.

По словам Данияра Акишева, в настоящее время макроэкономическая политика стала более гибкой и устойчивой по отношению к внешним шокам, так как одним из важнейших рисков для банковской системы и всей экономики Казахстана были риски, связанные с фиксированным обменным курсом. Переход на плавающий обменный курс в 2015 году повысил гибкость макроэкономической политики, восстановил доверие к тенге, снизил долларизацию, открыл возможности для управления процентными ставками и инфляционного таргетирования.

Касаясь ситуации в банковском секторе, глава Нацбанка подчеркнул, что возглавляемое им ведомство планирует изменить регуляторные подходы, которые позволят более эффективно решать проблему присутствия на рынке несостоятельных банков.

– Национальный банк должен применять надзорные меры к банкам, чтобы не допустить присутствия несостоятельных структур на рынке, не позволить безответственным банкам подвергать риску деньги вкладчиков. В этом направлении мы проводим микропруденциальную реформу – чтобы иметь возможность свое­временно выявить такие банки, изолировать их от здоровой банковской системы. Для этого нам, как регулятору, необходимо иметь право на надзорное суждение, а также доступ к данным, чтобы построить статистически достоверные модели кредитного риска, – сказал Данияр Акишев.

Введение риск-ориентированного надзора с возможностью применения мотивированного суждения позволит Нацбанку предупреждать риски финансовой организации, не дожидаясь наступления формальных кризисных явлений. В частности, в зоне особого внимания регулятора будет находиться качество активов банков, сделки со связанными лицами, а также системы управления рисками.

Наряду с этим Национальный банк планирует получить полномочия для признания в судебном порядке недействительными сделок неплатежеспособного банка, имеющих признаки по выводу активов. Принятие вышеперечис­ленных законодательных изменений запланировано на 2018 год и является критически важным для обеспечения оздоровления банковского сектора.

– Это только наиболее яркие примеры того, что анализируется в отчете и что является необходимым элементом обеспечения финансовой стабильности. Но самое главное, мы сейчас все лучше понимаем: финансовая стабильность не сводится к спасению проблемных банков путем предоставления им фондирования. Она требует создания системы для распределения ответственности, рисков и информации, при которой акционеры и квалифицированные кредиторы несут ответственность за потери банков, а регуляторные институты являются ее неразрывной частью, – резюмировал глава Национального банка Казахстана.

В заключение он сказал, что регуляторные реформы, которые сейчас осуществляет Нацбанк РК, позволят ответить на вызовы, с которыми республика столкнулась в прошедшие годы.

– Финансовая система динамична и постоянно приспосабливается к новым условиям, в том числе к новому регуляторному механизму. Чтобы сделать ее способной выстоять против будущих вызовов, режим регулирования и люди, которые его применяют, должны быть не менее динамичными и адаптивными, – подытожил Данияр Акишев.

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