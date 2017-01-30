Экономика
Инвестдоход по пенсионным активам ЕНПФ превысил 530 млрд тенге в 2016 году
Ксения Воронина
По итогам 2016 года инвестиционный доход по пенсионным активам составил 531 млрд тенге. В течение прошлого года средний ежемесячный доход по пенсионным активам ЕНПФ находился на уровне 44,3 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает Kazpravda.kz.

Представитель финансового регулятора подчеркнул, что за 12 месяцев 2016 года пенсионные активы увеличились на 848,7 млрд тенге до 6,7 трлн тенге, при этом 62,6% данного прироста составил полученный инвестиционный доход.

По состоянию на 1 января 2017 года пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6 685,3 млрд тенге.

"В том числе пенсионные взносы в размере 5 334,9 миллиарда тенге (80%), инвестиционный доход в размере 1 350,4 миллиарда тенге (20%). С момента образования АО "ЕНПФ" в августе 2013 года объем пенсионных выплат вкладчикам, включая переводы в страховые организации, составил 410,6 миллиарда тенге", – отметил Пирматов.

Зампред Нацбанка также рассказал, что начисление инвестиционного дохода осуществляется ежедневно. Его величина зависит от структуры инвестиционного портфеля, который состоит из финансовых инструментов: облигаций, депозитов и акций. В целях снижения рисков часть пенсионных активов также инвестирована в ценные бумаги, выпущенные в иностранной валюте. Сумма инвестиционного дохода образуется в результате рыночной переоценки ценных бумаг, начисленного вознаграждения, изменения курсов иностранных валют по выпущенным ценным бумагам и других факторов.

Он также указал, что Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" предусмотрена государственная гарантия по сохранности фактически внесенных пенсионных взносов (обязательных, обязательных профессиональных) с учетом уровня инфляции на момент приобретения вкладчиком права на пенсионные выплаты.

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