Инвестфорум «Казахстан – Китай» начали минутой молчания

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в инвестиционном форуме «Казахстан – Китай», который проходит в Алматы

Фото: пресс-служба Президента РК

Перед началом форума участники почтили минутой молчания память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски двоих военнослужащих продолжаются.

Распоряжением премьер-министра РК создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих. Ситуация находится на особом контроле. Глава государства поручил правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. Спасенным военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Распоряжением Главы государства 25 сентября объявлен общенациональный траур.