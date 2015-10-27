Свежий выпуск Инвестировать в наукоемкие отрасли Владимир КУРЯТОВ, наш специальный корреспондент, Доха

Политика диверсификации

Катар – одна из тех ближневосточных монархий, что делает «погоду» в Персидском заливе и далеко за его пределами. Крупнейшие запасы нефти и газа обеспечили государству важную роль на глобальном энергетическом рынке. Страна стала мировым лидером по объему ВВП на душу населения (свыше 100 тыс. долларов в 2014 году). Экономическая стабильность и либеральные реформы, в свою очередь, превратили катарский полуостров в один из главных полюсов притяжения для трудовых мигрантов Азии.

Здесь насчитывается 278 тыс. коренных катарцев при общей численности жителей более двух миллионов человек.

Интересно, что и кризис в Катаре ощущается своеобразно. Средства, накопленные на экспорте энергоресурсов, сегодня активно вкладываются в развитие туристической инфраструктуры, строительство новых индустриальных зон, инвестируются в зарубежные проекты. Катарский инвес­тиционный фонд, входящий в топ-10 крупнейших в мире, энергично скупает активы за рубежом, вкладывает средства в различные проекты – от автомобильной промышленности до киноиндустрии.

Таким образом, Государство Катар диверсифицирует свою экономику, и в этом наблюдается большое сходство с нашей страной. Более того, имеется немало точек соприкосновения, которые позволят проводить эту работу совмест­но. Об этом и многом другом шла речь в рамках состоявшихся переговоров Президента Нурсултана Назарбаева с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани.

В ходе встречи Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Государство Катар в качестве важного партнера в регионе, а также отметил наличие потенциала для развития сотрудничества между двумя странами. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что основой для этого должны стать доверительные отношения на высшем политическом уровне.

Президент отметил схожесть позиций двух стран по вопросам регионального и международного характера. По словам Нурсултана Назарбаева, сегодня Казах­стан, как и Катар, проводит динамичную политику диверсификации экономики, реализует широкий спектр институциональных реформ, индустриально-инновационную и инфраструктурную программы развития. Глава государства подчеркнул, что эти программы открывают широкие перспективы для совместных проектов компаний двух стран.

Кроме того, Президент сообщил о соз­дании в нашей республике крупного делового и транспортно-логистического хаба, связывающего Европу со странами Юго-Восточной Азии и формирующего новый Шелковый путь, который объединяет 60 государств.

Нурсултан Назарбаев рассказал о предстоящем проведении международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане и призвал компании Катара принять активное участие в этом мероприятии.

Глава государства подчеркнул, что сегодня в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат, и преимущества для инвесторов закреплены законодательно.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы создания в Астане международного финансового центра, который будет функционировать на основе британского права. Президент отметил, что в нашей стране уделяется особое внимание развитию исламского финансирования.

В свою очередь Эмир Катара выразил уверенность, что текущий визит придаст мощный импульс двусторонним отношениям, а также отметил заинтересованность в сотрудничестве по широкому спектру вопросов.



Высокий потенциал

Следует отметить, что именно экономика стала превалирующей темой в рамках визита Нурсултана Назарбаева в Катар. Ведь это фактически «непаханое поле» в контексте двусторонних отношений: немалый инвестиционный потенциал ближневосточного партнера не используется в должной мере. Между тем эта страна играет все более весомую роль не только в регионе, но и на международной арене. Об этом Президент говорил в ходе встречи с представителями деловой и финансовой элиты Катара.

Следует отметить, сегодня есть все возможности для более тесного взаимодействия. Как отметил Глава государства, наши страны связывают исторические и культурные узы, хорошие отношения сложились на межгосударственном уровне. Катар, как и Казахстан, проводит диверсификацию экономики, уходя от сырьевой зависимости. Все это создает условия для продуктивного обмена опытом, эффективного инвестиционного сотрудничества.

Нурсултан Назарбаев в связи с этим призвал вывести торгово-экономические связи на более высокий качественный уровень.

– Уверен, что прямой доступ по железной дороге в иранский порт Бендер-Аббас в Персидском заливе будет способствовать росту товарооборота между двумя странами. Сегодня Центрально-Азиатский регион имеет огромный потенциал и экономические возможности. Мы готовы развивать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения, – подчеркнул Президент.

В завершение Глава государства рассказал участникам встречи о реализуемых в Казахстане институциональных реформах, программах индустриально-инновационного и инфраструктурного развития.

Деловые круги Катара высоко оценили потенциал нашей страны.

Как отметил председатель объединения бизнесменов Катара, председатель совета директоров компании Al-Faisal Holding Co Фейсал бен Касем Аль Тани, Казахстан выглядит перспективным партнером.

– Сегодня был подписан ряд документов, которые послужат укреплению взаимодействия деловых кругов двух государств, – сказал он.

О приоритетах сотрудничества, к слову, можно судить по составу участников встречи. Бизнесмены Катара были представлены широко – от финансового сектора до передовых высокотехнологичных предприятий. В их числе – председатель совета директоров Ezdan Holding Group Халед бен Тани Аль Тани, главы компаний Um Haish International, Medicare Group-Ahli Hospital, Al Rayan Bank, Qatar International Islamic Bank, Qatar National Bank, Qatar Solar Energy, Qinvest Bank.

По оценке министра национальной экономики РК Ерболата Досаева Катар потенциально может стать одним из крупнейших инвесторов Казахстана на Ближнем Востоке.

– Спектр вопросов, которые мы обсуждаем, достаточно широк. Это инвестиции в сельское хозяйство, недвижимость, гостиничный сервис, вопросы газонефтехимии. Появляются большие новые связи в области спорта и культурно-гуманитарного сотрудничества. Я думаю, этот визит является значимым и позволит придать новый импульс казахстанско-катарскому сотрудничеству, – сказал министр.



Конкретные проекты

Проекты планируется реализовать самые разные. Один из них – строительство школы имени шейха Тамима бен Хамада аль-Тани в Астане. Соответствующий документ был подписан заместителем акима Астаны Нурали Алиевым и генеральным директором Инвестиционного фонда Катара Халифой Жассим аль-Кувари.

– Большую часть средств, нужных для строительства школы, предоставляет Государство Катар. Место для строительства уже определено властями Астаны. Скоро мы приступим к работе. Стоимость проекта составляет более 12,5 миллиона долларов, – сказал Халифа Жассим аль-Кувари.

Отдельной строкой хотелось бы упомянуть о планах инвестиционного сотрудничества. В ходе прошлогоднего визита Эмира Катара в Казахстан был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Национального Благосостояния «Самрук-Казына» и Катарским инвестиционным фондом. Сегодня переговоры сторон вышли на финишную прямую. В частности, решен вопрос о вхождении Катарского инвестиционного фонда (с суммой 100 млн. долларов) в Казахстанский инфраструктурный фонд, созданный АО «Казына Капитал Менеджмент» и китайской компанией CITIC Group.

Это позволит реализовать инфраструктурные проекты в нашей стране.

Еще один важный аспект диверсификации – сотрудничество в области альтернативной энергетики. В Казахстане, напомним, в кратчайшие сроки реализован прорывной проект Kazakhstan Photovoltaic, порученный «Казатомпрому». Сегодня в этой сфере создан и активно работает кластер, в который вошли три предприятия: металлургический комбинат Kaz Silicon в Уштобе – добыча жильного кварца и производство кремния, ТОО Kazakhstan Solar Silicon в Усть-Каменогорске – производство фотоэлектрических пластин и ячеек и ТОО «Astana Solar» в столице – сборка фотоэлектрических модулей.

Однако, сегодня можно говорить о новом качестве этой инициативы, поскольку она выходит на международный уровень.

Совместно с Катаром планируется создать совместное предприятие по производству фотоэлектрических ячеек, что позволит нам освоить новые рынки. В проект вовлекаются ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и компания Qatar Solar Energy. Соответствующее соглашение было подписано в присутствии Президента Нурсултана Назарбаева. Ожидаемый объем инвестиций – 800 млн. долларов.

- Соглашение, которое мы подписали, позволит расширить предприятие в Усть-Каменогорске, создав пять тысяч новых рабочих мест. Производимые в Казахстане полупроводниковые пластины и фотоэлементы будут отправляться в Катар и уже здесь на месте собираться солнечные батареи. Производство планируется начать в 2017 году, приурочив это событие к выставке ЭКСПО в Астане, – сообщил Салим Аббасси, генеральный директор Qatar Solar Energy.

Выбор Казахстана в качестве партнера очевиден. В мире есть лишь пять государств, наладивших весь производственный цикл от добычи сырья-кварца до создания готовых солнечных модулей и станций из них. И наша страна – в их числе. Другой вопрос, что теперь мы выходим на иной уровень качества.

– Это не революция, но эволюция известных технологий, следующая ступень развития, где сочетаются доступность, дешевизна и максимальная производительность, – пояснил Наби Шеради, технический директор компании Qatar Solar Energy. – Мы используем технологию, которая при отключении или поломке одной из ячеек, позволяет продолжить бесперебойную работу. Кроме того, новые панели являются двусторонними. Производительность батареи составит более 320 Вт, тогда как в основном на рынке представлены панели мощностью 260–270 Вт.

Солнечные батареи нового поколения, к слову, не только более эффективны, но и выглядят эстетично. Большое количество связующих нитей на пластинах, формирует тонкий, изящный узор, что позволяет использовать их в интерьере. На специальной экспозиции были представлены образцы, стилизованные под кафельную плитку. Учитывая увеличившийся срок службы ячеек – такое решение имеет право на жизнь и выглядит оригинально.

Впрочем, это лишь один из проектов катарской компании. В ближайшей перспективе начнется строительство солнечной электростанции в Алматинской области. Соответствующий договор был подписан с компанией ABM GROUP.

Катарский бизнес начинает открывать для себя нашу страну и по другим направлениям. Как отметил председатель Катарского банка аль Раян Хусейн аль Абдалла, встреча с Нурсултаном Назарбаевым была продуктивной: «Мы планируем наладить тесное сотрудничество в сфере финансов, агропромышленном секторе, в области инфраструктурного развития. Казахстан перспективный партнер. В вашей стране создана благоприятная инвестиционная среда, есть все условия для работы».

Как видим, у Казахстана и Катара сегодня есть все возможности для более тесного сотрудничества. Имеется политическая воля глав государств, создана адекватная правовая база для развития двустороннего партнерства, которая постоянно совершенствуется. Вот и в ходе нынешнего визита Нурсултана Назарбаева в Государство Катар были подписаны новые соглашения: об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов, о сотрудничестве в сфере культуры и искусства, а также Меморандум о взаимопонимании между Национальным Банком РК и Центральным Банком ГК.



