​Инвестировать в подрастающее поколение

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Лариса Казакова, директор детского сада № 24 г. Актау

В Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев отмечает необходимость развития детей дошкольного возраста для их дальнейшего успешного обучения в школе. Елбасы отмечает, что основы мышления, умственные и творческие способности, новые навыки формируются в самом раннем детстве. Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4 «К»: развития креативности, критичес­кого мышления, коммуникабельнос­ти и умения работать в команде.

Сегодня в нашей области созданы сады с разными формами собственности: государственные, частные, а также мини-центры. Отрадно, что появился детский сад, организованный на основе государственно-частного партнерства. Получается, что мы наблюдаем здоровую конкуренцию в среде дошкольного воспитания, а также увеличение охвата детей дошкольным воспитанием. В текущем году планируется возврат государству еще четырех детских дошкольных заведений после длительной аренды, что даст возможность охватить еще большее количество детей дошкольным образованием.

Для каждого детского сада создан сайт, где родители могут ознакомиться со всеми направлениями работы ДДУ, почерпнуть сведения о педагогах, узнать о материально-технической базе, участии детей в городских и областных олимпиадах. То есть быть в курсе того, какой уровень учебно-воспитательной работы имеет детское дошкольное учреждение. Все это делается для того, чтобы родители могли выбрать детский сад, где ребенка подготовят к школе. Воспитание детей всегда было важным и ответственным процессом, поскольку оно сопряжено с учетом возрастных особенностей ребенка, что служит одним из его основных педагогичес­ких принципов.

Конечно, перед всеми нами стоит задача повысить качество обучения дошколят. И для этого есть масса возможностей, в том числе в виде заимствования различных инновационных технологий в сфере образования. Если ссылаться на мировую практику, еще японский инженер и предприниматель Масаро Ибуко давно отметил необходимость развития ребенка именно с раннего возраста, поскольку без твердого фундамента знаний, заложенных в ходе раннего развития ребенка, нет прочной основы для получения качественных знаний в дальнейшем.

Мы, работники детского дошкольного образования, имеющие в нашей сфере определенный опыт и знания, не можем с этим не согласиться. Не нужно бояться учить дошколят всему новому, ибо ребенок с удовольствием воспринимает новый для него мир, так что учить его, прививая новые знания, умения и навыки, просто необходимо. Очень важна, на мой взгляд, преемственность детских садов и школ, когда детей целенаправленно готовят по соответствующим программам, закладывая прочную базу для дальнейшего обучения на базе лицеев, гимназий, Назарбаев Интеллектуальных школ, а также других специализированных учебных заведений. 

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