Инвестиции для Алматы Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Новая финансовая политика призвана обеспечить устойчивость казахстанской экономики, в том числе в рамках межрегионального сотрудничества. Совместная интеграция регионов страны позволит предпринимателям увеличить внутренний рынок, развить производство и расширить бизнес. Об этом шла речь на форуме развития межрегионального сотрудничества с участием заместителя акима города Ерлана Аукенова и заместителя акима Южно-Казахстанской области Сапарбека Туякбаева. В форуме приняли участие представители палат предпринимателей двух областей, АО «НК «СПК «Шымкент», финансовых институтов ЮКО и бизнеса. Гости представили свои инвестиционные проекты.

Открывая межрегиональный форум, Ерлан Аукенов отметил схожесть экономик Алматы и Южно-Казахстанской области в объемах потребительского спроса, активности предпринимательской деятельности, инфраструктуре. По его словам, Алматы является крупнейшим потребительским рынком с самым емким потреблением продовольственных товаров в стране, которое составляет около 3 млрд долларов в год. И население города, и перерабатывающие предприятия обладают существенной потребностью в продукции сельского хозяйства, в том числе и из Южно-Казахстанской области.

– Машиностроение – вторая по величине отрасль промышленности в нашем городе, у нас выпускают оборудование для горнодобывающей и нефтяной отрасли, электрооборудование и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью, – сообщил замакима Алматы.

Предприниматели этих отрас­лей активно сотрудничают с парт­нерами из Южного Казах­стана. Регионы, по словам выступавших, действительно обладают значительными резервами для сотрудничества. Например, бизнесмены из ЮКО могут принять участие в реализации проекта индустриальной зоны в Алатау­ском районе Алма­ты, общая площадь которой составит 490 га. И. о. директора Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген сообщил, что число субъектов малого и среднего бизнеса в городе составляет 184 тыс. А показатель валового регионального продукта достиг отметки 8 трлн тенге. По программе ГПИИР только за первые 5 лет в Алматы реализовали 21 проект. Их общая сумма превышает 530 млрд тенге, и при этом они обеспечили работой 5 тыс. человек.

Участники форума рассмотрели перспективы развития экономических и торговых взаи­моотношений и механизмы их реализации. По итогам встречи были подписаны меморандумы о выделении земельного участка для строительства транспортно-логистического центра в Алматы, о сотрудничестве между АО «НК «СПК «Шымкент» и торгово-логистическим комплексом «Жетысу-Семиречье» и реализации новых проектов на территории ЮКО.

Более 60 компаний текстильной, пищевой, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей из Южно-Казахстанской области привезли в Алматы свою продукцию на выставку, открывшуюся в торгово-логистическом комплексе «Жетысу-Семиречье». Ее посетили аким Алматы Бауыржан Байбек и заместитель акима ЮКО Сапарбек Туякбаев. Они подчерк­нули важность мероприя­тия на фоне принимаемых мер по стабилизации цен на товары первой необходимости. Сами бизнесмены говорили о том, что проведение такого форума и сама идея развития межрегио­нального сотрудничества – это адекватный и своевременный ответ на глобальные вызовы. А кооперация крупнейших регионов и агломераций страны позволит нивелировать экономические трудности, связанные с негативными тенденциями в мировой экономике, и создаст благоприятные условия для восстановления экономического роста и дальнейших преобразований в социальной сфере. Все это как раз является главными целями новой денежно-кредитной политики Казахстана.



