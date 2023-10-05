Инвестиции для молодых

Общество
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Елена Мартынова

В Карагандинской области начинающие предприниматели получили гранты на развитие своего дела.

Малый и средний бизнес в регионе становится крепче и конкурентоспособнее. Ежегодно растет число субъектов предпринимательства. Этому способствуют благоприятный бизнес-климат, исключение необоснованных проверок и меры господдержки.

«Я обращаюсь к предпринимательскому классу. Казахстан – наш общий дом, поэтому призываю всех вместе строить наше общее будущее. Я гарантирую вам всемерную поддержку со стороны государства. Господдержка должна выделяться, исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта», – отметил Глава государства, выступая весной на открытии первой сессии Парламен­та РК VIII созыва.

Приоритет развития МСБ как важного сектора отечественной экономики отмечен и в Послании Президента народу Казахстана от 1 сентября текущего года.

Согласно Национальному проекту развития предпринимательства, к 2025 году доля МСБ в экономике Казахстана должна составить 35%. Карагандинский регион вносит свой вклад в достижение этой цели. Здесь обучают всех желающих азам бизнеса, выдают гранты и льготные кредиты на реализацию бизнес-планов и субсидируют процентные ставки по банковским займам.

Чтобы стимулировать развитие бизнеса в среде молодых и активных, в Караганде им вручили гранты акима. Финансы получили 10 начинающих предпринимателей. Размер гранта – 1,5 млн тенге. На эти деньги их обладатели смогут осуществить свои бизнес-планы: открыть сварочный цех, ателье по пошиву столового текстиля, кабинет сенсорной интегра­ции для нейротипичных детей и многопрофильный образовательный центр.

Чтобы получить грант акима, нужно было пройти конкурсный отбор. Заявки подали 75 молодых предпринимателей. Комиссия выбрала 10 самых интересных и перспективных проектов. Один из них принадлежит сотруднику Карагандинского технического университета Мурату Кожанову. Он собирается открыть многопрофильный образовательный центр «Академия 360».

– Моя основная цель – создать учебный центр на базе инновационных технологий, – рассказывает молодой бизнесмен. – Намечено несколько направлений: курсы повышения квалификации, личностного роста, ІТ-специализация. Я провел исследование рынка труда и разработал курсы, которые соответствуют требованиям бизнеса и общества.

Начинающая бизнес-леди Меруерт Абзалбек собирается выпускать полезный для здоровья продукт – жент.

– С одной стороны, жент – наш национальный бренд, а с другой – продукт для здорового питания, – отмечает обладательница гранта Меруерт Абзалбек. – Идея возникла два года назад, но много времени ушло на создание оптимальной рецептуры. Мне помогли консультации с нутрициологом и аллергологом. Собираюсь выпускать два вида жента: безглютеновый из проса и без сахара из пшеницы. На средства гранта куп­лю оборудование для глазирования продукции. Пока я трудоустроила одного человека.

Отметим, что гранты являются безвозмездной формой государственной поддержки малого бизнеса. Возвращать их не нужно. Важно использовать деньги по назначению – открыть на них собственное дело или вложить в развитие уже существующего бизнеса, пусть пока и небольшого.

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