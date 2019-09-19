​Инвестиции и цифровизация

Участниками мероприятия стали более 300 представителей ведущих мировых IT-компаний из стран ЕС, Израиля и России, которые поделились передовыми достижениями в развитии инновационных экосистем для цифровизации общества, государства, бизнеса и обсудили основные направления концепции «Индустрия 4.0», в том числе в части привлечения инвестиций и создания умных городов.

Представители акимата Западно-Казахстанской области рассказали о том, как внедряют цифровые технологии в работу госорганов. К примеру, в регионе автоматизируются такие государственные услуги, как «Согласование акта выбора земельного участка», «Согласование эскизного проекта». Посредством Интернета проводятся земельные аукционы. Действует проектный офис по реализуемым программам на платформе «Битрикс24», до конца текущего года заработает геоинформационная система и новая служба «112», которая станет единой диспетчерской для экстренных вызовов.

Акимат поддерживает и инициативы местных IT-компаний. Среди осуществленных проектов – программа для оперативной службы «109», производство и внедрение счетчиков с дистанционным снятием показаний, автоматизация очередей в детские сады и поступления детей в первый класс, использование медицинской информационной системы, разработка виртуальных туристических туров...

– Благодаря открытию электронных порталов zem.kz, Uralsk.e-saulet.kz в 8 раз сократилось время на оказание гос­услуг. Аукционы по продаже земельных участков проходят открыто, наблюдается снижение коррупционных рисков. Успешно работает созданный единый call-center 109 для коммунально-аварийных служб, разработанный уральскими IT-специалистами. До конца года будет внедрен аналогичный call-center 112 для экстренных служб, в том числе подразделений ЧС, пожарных, скорой помощи и других. Время приема заявки сократится на 30%, время реагирования полицией – на 5 минут, время приезда врачей уменьшится до 10 минут, – рассказал аким области Гали Искалиев.

Как подчеркнул глава региона, сейчас идет работа над такими проектами, как портал туризма visit-uralsk.kz, интерактивный сайт музея olke.kz, интерактивная 3D-карта, голографический комплекс и другие. В 10 школах Уральска планируется внедрение системы оплаты в столовых картами. До конца года будут проведены конкурсы по установке интеллектуальных камер, «умного» городского освещения.

Проект видеонаблюдения под­разумевает монтаж 40 линейных камер на улицах Уральска, 20 – на перекрестках, 200 – в местах общего пользования. Всего намечено установить около 6 тыс. видеокамер. Только за прошлый год с помощью дистанционного видеонаблюдения было раскрыто более 16 тыс. административных правонарушений и завершено 88 уголовных дел.

В 2019–2020 годах в Уральс­ке планируется также внедрить «умное» освещение улиц, приборы учета коммунальных услуг с дистанционным сбором показаний, проекты в сфере АПК, платные парковки и прочее. Отдельно был презентован проект Smart Aqsai, который должен включить в себя набор практичных современных технологий для безопасного и комфортного города.

В Аксае будут реализованы такие проекты, как организация общественного видеонаблюдения (500 камер), smart-освещения (около 5 тыс. светоточек), экомониторинга, общественного Wi-Fi в 85 местах города, капельного орошения деревьев...

Аким области рассказал и о других инвестиционных проектах, которые имеют перспективу. Это развитие мелиорации, кормопроизводство, переработка шкур крупного рогатого скота, молока, создание оптово-розничных и логистических центров, тепличных комплексов, переработка ТБО и другие.

По итогам форума ряд компаний сообщил главе региона о готовности инвестировать в Западно-Казахстанскую область. В частности, австрийская ZOR-Fish сделала заявку на выделение земельного участка для проекта по выращиванию океанской рыбы в установках замкнутого водоснабжения мощностью 1 600 тонн в год. Компании «ЦУРС» и «Билайн» предложили проекты на основе Big Data в сфере городского управления.

В рамках мероприятия прошла выставка, в ходе которой 25 экспор­тоориентированных товаропроизводителей региона и 30 IT-компаний презентовали свою продукцию и новые программы.

В ходе форума было заключено 5 меморандумов. Первый – по реализации проекта Smart Aqsai. Документ о сотрудничестве подписан между АО «Казахтелеком», акиматом Бурлинского района и управлением информатизации, госуслуг и архивов Западно-Казахстанской области.

Второй документ подписан между представителями технопарка IT-стартапов Astana Hub и ТОО «Управляющая компания малыми индустриальными зонами «IT HUB Западно-Казах­станской области». На третьем меморандуме о сотрудничестве поставили свои подписи специа­листы АО «Транстелеком» и АО «Уральский завод «Зенит» (партнерство в сфере информатизации, внедрения и продвижения программных и методологических решений).

Четвертый меморандум заключен между специалистами АО «QazTechVentures» и проректором Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана. Последний документ скрепили подписями уполномоченные лица АО «QazTech Ventures» и АО «Уральский завод «Зенит».