​Инвестиции работают на успех

Птицефабрика расположена неподалеку от села Мерей в экологически чистом Карасайском районе области. Уже это обстоятельство настраивало на знакомство с продуманным ведением хозяйства и современными технологиями.

Руководители компании рассказали об истории ее создания. Во время визита Президента страны Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты в ноябре 2007 года было принято решение о развитии тесного сотрудничества, создании совместных инвестиционных фондов и направлении прямых инвестиций в ряд отраслей Казахстана, в том числе в сельское хозяйство. АО «Казына Капитал Менеджмент» – это фонд фондов, образованный в том же году по Указу Главы государства и нацеленный на развитие инвестиций в экономику нашей страны. Одним из крупнейших проектов фонда и самым первым в сельскохозяйственном производстве является именно Alsad Kazakhstan.

Четыре года назад фонд выкупил у одного из банков второго уровня так называемый безнадежный проект. При этом была полностью погашена вся задолженность, образовавшаяся за последние несколько лет, как перед банком, так и перед кредиторами. Также за счет инвестиций птицефабрика была укомплектована новейшим европейским оборудованием с использованием передовых технологий.

– В настоящее время в компании трудится более 230 человек, – говорит генеральный директор Alsad Kazakhstan Дияр Медеубеков. – Подавляющее большинство из них – жители села Мерей и близлежащих поселков. Компания регулярно повышает квалификацию сотрудников, проводит обучение персонала, в том числе и за рубежом.

И еще одну тенденцию подметил руководитель компании. На птицефабрику охотно устраивается городское население. Люди видят преимущества проживания на селе и перс­пективы постоянной работы. Предприятие является знаковым не только потому, что это первый проект межправительственного фонда, но и потому, что инвестиции вкладываются в рискованную сферу – сельское хозяйство. Тем не менее успех был ожидаемым и предсказуемым. За четыре года птицефабрика увеличила первоначальные мощности более чем вдвое, и сейчас производит свыше 165 млн яиц в год.

В настоящее время производственное поголовье несушек составляет около 600 тыс. кур. Плюс 200 тыс. цыплят породы Ломан Классик, которых доставляют из России. Они содержатся в специальных помещениях. Перед тем как войти в птичник, сопровождающие нас работники фабрики предупреждают, что здоровье цыплят, да и всего поголовья птиц для компании – прежде всего, и нам предлагают облачиться в защитные халаты, шапочки и бахилы.

Огромный, полностью закрытый от дневного освещения птичник с длинными, трехэтажными рядами вольеров встречает нас невообразимым гомоном, не прекращающимся ни на минуту. Здесь начинаются владения птичницы Елены Скляр, общий стаж которой по специальности 10 лет, ее подруги Натальи Качтинцевой и слесаря Сергея Герасимова. Благодаря импортному оборудованию они днем и ночью поддерживают в помещении постоянную температуру, строго соблюдают режим освещения, делают выбраковку цыплят, следят за чистотой вольеров. И подают корма в полном соответствии с научными нормами. За день каждый цыпленок должен прибавлять в весе до 10–11 граммов.

Ухоженные и накормленные маленькие, желтые и пушистые комочки наполняют птичник беззаботными пис­клявыми голосами. Едва ли кому из композиторов под силу переложить на ноты их птичий разговор, но для работников компании этот гомон – музыка, признак того, что цыплята развиваются нормально. Когда каждый из них достигает веса в 1,2 кг, их переводят в другие птичники, туда, где находится производственное стадо.

На предприятии до 90% всех процессов механизировано и автоматизировано. В этом можно убедиться, побывав в тех птичниках, где под присмотром профессионального персонала куры-несушки «выдают» продукцию. Автоматически по конвейеру яйцо поступает в сортировочную, где работает большой коллектив специалистов. Знакомимся с Уркией Сеисовой. Она окончила технологический институт пищевой промышленности, около года работает на важном участке – с помощью специального прибора овоскопа контролирует качество яиц. На экране высвечивается каждый образец продукта, и девушка внимательно следит, чтобы ни на одном из них не было ни трещинки, ни каких-либо повреждений или загрязнений.

Затем в работу по контролю качества включаются старшая сортировщица Кымбат Дюсенова, Индира Игдирова и их подруги. Благодаря новейшему оборудованию, закупленному в Голландии, определяется категория яиц в строгой зависимости от веса – от 55 до 100 граммов. Продукцию тщательно упаковывают и отправляют на склад. На этом производственная цепочка, практически полностью автоматизированная, завершается.

– Наша продукция является конкурентоспособной на мировом рынке, – рассказывает Дияр Медеубеков. – С 2013 года предприятие экспортирует ее не только в Россию, страны СНГ, но и в дальнее зарубежье – ОАЭ, Афганистан, Монголию.

По словам руководителя Alsad Kazakhstan, в ближайшее время предприятие, активно участвуя в реализации грандиозных государственных программ, планирует увеличить производство яиц до 500 млн в год. Значит, будут создаваться новые рабочие места, расширится экспорт продукции, улучшится благосостояние граждан и качество их жизни.