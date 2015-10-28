Инвестиции Страны восходящего солнца

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Досжан НУРГАЛИЕВ
Внушительный состав участников казахстанско-японского бизнес-форума свидетельствовал о высокой заинтересованности деловых кругов двух стран во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве в различных секторах экономики. В целом более 500 участников форума обсудили в тесном кругу перспективы капиталовложений в индустриальные проекты Казахстана, открытия новых совместных предприятий в приоритетных секторах экономики, в том числе инновационного и другого взаимодействия в рамках межгосударственного стратегического партнерства. При этом были намечены новые направления продуктивного сотрудничества в промышленности, транспорте и логистике, а также сельском хозяйстве.

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На сегодня в Казахстане в области транспорта и логистики реализуются три крупных проекта с участием японского капитала, которые в целом призваны оказать существенное влияние на увеличение транзитных грузопотоков внутри страны.

В Карагандинской и Костанайской областях с участием японских партнеров стартуют проекты по разведке редкоземельных металлов. В автопроме ведется активная работа с компанией "Тойота-Моторс" по выпуску легковых автомобилей в Казахстане, в Шымкенте успешно развивается и расширяет производственные мощности совместная компания по производству высокотехнологичного медицинского оборудования. И это только малая толика той работы, которая ведется в стране с участием японских компаний и инвесторов. На сегодня в общей сложности в Казахстане работают 50 предприятий с участием японских инвесторов.

В приветственном слове к участникам бизнес-форума Нурсултан Назарбаев отметил, что в современном мире Япония по праву является государством высоких технологий. Она занимает третье место в мире по объему ВВП, четвертую позицию по экспорту и входит в десятку глобальных лидеров по индексу развития человеческого потенциала.

– Казахстан и Япония – стратегические партнеры. Мы установили экономические связи на очень высоком уровне. За последние годы общий объем инвестиций Японии в Казахстан составил порядка 5 миллиардов долларов, объем товарооборота за 7 лет вырос до 10 миллиардов долларов, – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана также сообщил, что японский бизнес в Казахстане успешно работает в таких секторах, как транспорт, горно-металлургический комплекс, химическая промышленность и машиностроение. В настоящее время ведутся переговоры по другим перспективным направлениям и проектам на общую сумму инвестиций порядка 700 млн долларов. Среди них – проекты по производству этанола, созданию в Казахстане центра диагностики онкологических заболеваний, выпуску обновленной модели автомобиля марки "тойота", строительству терминалов и другие начинания.

Обращаясь к представителям японского бизнеса, Глава государства подчеркнул:

– Мы высоко ценим ваш настрой на дальнейшее партнерство и взаимные инвестиции. Важным направлением нашего сотрудничества остается атомная энергетика. Мы заинтересованы в поставках на мировой рынок урановой продукции более высокого передела, в том числе на рынок Японии, – сказал Президент Н. Назарбаев.

Глава государства также проинформировал представителей японского бизнеса о приоритетах новой экономической политики страны, в рамках которой в Казахстане реализуются задачи второй пятилетки индустриализации. В связи с этим он предложил японским бизнесменам принять участие в процессе разгосударствления экономики через приватизацию компаний, подлежащих передаче в рынок.

– В перечень включены государственные пакеты акций предприятий в горно-металлургическом комплексе и нефтедобывающей отрасли, энергетике, транспорте, связи, а также инфраструктурные объекты. Ваше участие в этом процессе стало бы прекрасной возможностью для активизации нашего межгосударственного сотрудничества, – отметил Глава государства.

В рамках работы по проведению EXPO 2017 Япония, как страна передовых технологий, находится в числе приоритетных государств мира. С учетом этого Президент Н. Назарбаев призвал японских партнеров инвестировать ресурсы в инновационные проекты Международной выставки "ЭКСПО-2017", в том числе международного финансового центра "Астана".

– Для привлечения участников будут созданы беспрецедентные условия. Участники финансового центра освобождаются на длительный период от уплаты корпоративного и индивидуально-подоходного налога. Им будет предоставлено право привлечения иностранной рабочей силы без получения разрешения. Для сотрудников центра и членов их семей будет установлен упрощенный визовый режим. Все это позволит создать в Астане еще одно сильное звено в системе мировых финансовых центров, – сказал Президент Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил высокий потенциал сотрудничества между странами в сфере реализации индустриальной программы Казахстана.

– В экономической жизни Казахстан активно проводит политику диверсификации промышленности, развития предприятий малого и среднего бизнеса, основанных на внешних инвестициях и технологиях. Именно в этой области мы видим роль, которую должна сыграть Япония, – сказал Синдзо Абэ.

По мнению главы Правительства Японии, бизнес Страны восходящего солнца, обладая уникальными технологиями, может помочь Казахстану в диверсификации экономики и формировании высокотехнологичных секторов производства. Подчеркивая вклад японских специалистов в развитие экономики, культуры и образования Казахстана, Премьер-министр напомнил об успешной деятельности в Казахстане многих граждан Японии. В числе таких деятелей – Шигео Катсу, который руководит Назарбаев Университетом.

Как сообщил на форуме министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев, по итогам встречи предполагается подписать 14 документов по реализации новых проектов, общая стоимость которых составляет более 1,5 млрд долларов.

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