​Инвестиции в будущее

Несмотря на то, что экономика Казахстана переживает непростые времена, ежедневно в банках-участниках открывается более 10 новых образовательных накопительных вкладов. Если в 2013 году их было открыто всего 700, то в 2014–2015 годах число вкладчиков достигло 13,5 тыс. человек.

– Рамазан Сихымұлы, что делает Государственную образовательную накопительную сис­тему столь прив­лекательной?

– Главная особенность заключается в том, что, кроме начис­ления вознаграждения банком-парт­нером в 10,5% годовых, на образовательный накопительный вклад ежегодно начисляется государственная премия в размере от 5%. В сумме доходность соcтавляет от 15,5%, что служит для граждан стимулом постепенно копить на обучение своих детей. И это, по нашим подсчетам, в будущем сокращает расходы на образование на 30–40%. Кроме того, вкладчик может получить образовательный кредит под гарантию АО «Финансовый центр», если на образовательном накопительном вкладе уже имеется половина необходимой для обучения суммы.

– Как население воспринимает возможность накапливать на будущее обучение детей?

– Исходя из того, что число образовательных накопительных вкладов ежегодно растет, можно говорить о положительном восприятии казах­станцами идеи накоплений на обучение как о создании «финансовой подушки безопасности». Однако мы понимаем, что не нужно ожидать немедленной положительной реакции на возможность образовательных накоплений в виде открытия вкладов. Для нас очень важно, чтобы как можно больше соотечественников узнало о новой возможности оплаты обучения, ведь программа имеет социальную направленность в наше непростое время. С этой целью сотрудники АО «Финансовый центр» постоянно выезжают в регионы Казахстана, проводят регулярные встречи с населением, используют возможности пропаганды в средствах массовой информации. Также подключены к этому важному делу акиматы, управления образования, подведомственные организации Министерства образования и науки, молодежные ресурсные центры.

– С какими вопросами граж­дан вы сталкиваетесь чаще всего в своей работе?

– Много вопросов, конечно же, задается касательно валюты накоп­лений, а также о том, сохранится ли доходность депозитов ввиду кризисных явлений в экономике, наконец, насколько сохранны эти накопления. Законом о Государственной образовательной накопительной системе предусмотрено открытие вкладов только в национальной валюте – тенге. Объясняется это тем, что граждане Казахстана получают заработную плату в тенге, обучение в вузах тоже оплачивается в национальной валюте.

Также хотелось бы отметить, что за последние 5 лет средняя стоимость обучения практически осталась на том же уровне. По валютным депозитам ставка в несколько раз ниже, чем по тенговым. Сейчас она составляет всего 3%. А по нашим образовательным накопительным вкладам доходность вместе с премией составляет от 15,5%, а это существенная разница. Также важно то, что образовательные накопительные вклады застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов на сумму до 10 000 000 тенге. Более того, из-за ослабления тенге по отношению к доллару государство решило компенсировать курсовую разницу, образовавшуюся в результате изменения курса национальной валюты, владельцам депозитов объемом менее 1 000 000 тенге. Это касается и образовательных накопительных вкладов.

– Какие проекты реализуются в рамках ГОНС?

– В прошлом году благотворительный фонд «Бөбек» выделил порядка 5 000 000 000 тенге на открытие образовательных накопительных вкладов для более 6 800 детей, воспитанников детских домов. И уже 80 человек обу­чаются на накопленные средства по Государственной образовательной накопительной системе.

Опыт оказался успешным, именно поэтому было решено его продолжить. В текущем году было дополнительно выделено 400 000 000 тенге на обучение более 800 детей-сирот. 7 июля стартовала акция партии «Нур Отан» «Вкладываем в будущее», в рамках которой открываются образовательные накопительные вклады по всей республике на детей из прио­ритетной категории (сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ребята из малообеспеченных семей и многодетных семей). К концу года планируется открыть 3 000 образовательных накопительных вкладов по акции. Это пример для остальных. Мы на­деемся, что к благотворительной поддержке присоединятся представители бизнес-сообществ, меценаты, общественные фонды. Пользуясь случаем, поздравляю наших дорогих соотечественников с наступающими праздниками!