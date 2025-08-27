Так считает детский тренер алматинской шахматной школы СHESS EMPIRE Айжан Сейсенбина.

Она с теплотой вспоминает отца. Именно он привел дочку в мир шахмат, когда она училась во втором классе. А уже с третьего девочка начала заниматься в дворовом клубе «Темир» в Семее под руководством Юрия Михайловича Муртазина.

– Он не просто учил нас играть в шахматы. Он увлекал, заражал азартом, открывал перед нами целый мир шахматной культуры, – рассказывает Айжан Сейсенбина.

Со своим тренером юные шахматис­ты участвовали в республиканских и всесоюзных соревнованиях, объехали множество городов. Каникул у них почти не было: соревнования, тренировки, поездки... Но именно тогда, в раннем детстве, у нее появились друзья на всю жизнь из Тбилиси, Киева, Риги и Душанбе.

– У нас ведь тогда не было смартфонов и планшетов, и общение было нас­тоящим, живым. Мы жили в одной гостинице, искали друг друга по этажам, обсуждали партии, соревновались, мечтали, – вспоминает тренер.

Со временем любовь к шахматам переросла в нечто большее: она не только продолжила играть, но и стала президентом Детско-юношеской ассоциации шахматистов Семея. Особенно ярким воспоминанием оказалась поездка в Москву в начале 1990-х годов, куда ее с двумя учениками пригласили на пятилетие Всесоюзной школы шахмат Анатолия Карпова. По ее словам, несмотря на статус 12-го чемпиона мира, в общении с тренерами и юными шахматистами известный спортсмен был открытым и внимательным.

На сегодня за плечами у тренера два технических вуза и работа в серьезных структурах: от банка до атомного энергетического комбината.

– Но почему вы решили так кардинально изменить свою жизнь? – поинтересовалась я.

– Я много лет работала в национальных компаниях, а это – отчеты, проверки, контроль. Бывало, и бессонные ночи, и постоянный стресс. Со временем появилось тревожное чувство: даже во сне я составляла пояснительные записки. И однажды поняла – хватит! Увидев объявление о вакансии тренера по шахматам, сразу вспомнила, как в студенческие годы работала в детско-юношеской школе, имея первый взрос­лый разряд. С этого и началась новая глава моей жизни, – делится воспоминаниями о своем возвращении в мир шахмат тренер.

Она признается, что первое время была неуверенность: справлюсь ли? Ведь важны не только знания, но и педагогическое чутье, психологическая устойчивость, умение быть наставником, другом и авторитетом для учеников.

– Тогда я была уверена только в одном: я люблю шахматы и мне нравится работать с детьми, мне это доставляет удовольствие. Конечно, иногда устаешь, но это совсем другая усталость. В душе появились спокойствие и гармония. Примером для меня и по сей день служит мой первый тренер Юрий Михайлович – человек, который умел вдохновлять и одновременно требовать, быть строгим и добрым, шутить, увлекать нас, вести за собой. Я против чрезмерной мягкости в воспитании. Детям нужны ориентиры, цели, дисциплина. Мы не просто играем, мы учим думать. Такие качества, как логическое мышление, анализ, выдержка, умение просчитывать ходы и предвидеть последствия, помогают не только за шахматной доской, но и в жизни, – рассуждает Айжан Сейсенбина.

По словам тренера, их школа больше для начинающих шахматистов. Родители чаще всего приводят детей для общего развития, хотя тренеры гордятся тем, что в стенах именно этой организации дополнительного образования воспитаны чемпионы мира и Казахстана по шахматам. А самое главное – здесь научились играть более 10 000 детей.

По словам собеседницы, шахматы – это не только спортивная игра, а целый мир, в котором ребенок учится думать, анализировать, принимать решения и уважать соперника. Шахматы развивают терпение, усидчивость, концентрацию и внимание. Таким образом, это уникальный инструмент воспитания личности.

Учиться шахматам можно с любого возраста. Дети приходят в школу с пяти лет. В ней предусмотрена восьмиступенчатая программа обучения. Ребята решают задачи, выполняют домашние задания, осваивают новые темы и участвуют в турнирах. У всех родителей разные цели, но если они хотят роста, им надо самим включаться в игру, чтобы ребенок не потерял интерес.

– Один мальчик как-то сказал: «Я лучше решаю задачи, когда вы рядом. Вы делитесь со мной мозгом». Это было очень трогательно. Я поняла, что между нами есть связь, а значит, будут и результаты, – рассказывает с улыбкой Айжан Сейсенбина.

Стоит отметить, что тренер также работает и с детьми с задержкой психического развития. А ведь для работы с ними нужен особый подход: больше терпения, индивидуальная методика, внимание к эмоциональному состоянию. По ее словам, результаты есть – пусть медленные, но устойчивые. И каждый маленький шаг вперед в таких случаях ценен вдвойне. У детей загораются глаза, а главное – «включается» мышление.

К слову, с детьми она говорит не только о шахматах.

– Один мой ученик – старшеклассник. Так вот он уже работает, планирует все на годы вперед и тренируется с поразительной собранностью. Я вижу, что шахматы научили его мыслить системно. Не каждый станет чемпионом, но каждый, кто научится играть, станет внимательнее, дисциплинированнее, мудрее. Это инвестиция в будущее. И я счастлива, что спустя годы вернулась в мир шахмат и передаю свои знания детям. Ведь каждый ребенок – это целая Вселенная, – признается тренер.