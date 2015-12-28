​Инвестиции в человеческий капитал

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Руководитель управления образования ВКО Айжан Сыдыкова в самом начале своего выступления сделала акцент на словах Лидера нации о том, что «приоритетом государства должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала». Одно из основных направлений инвестиционной политики на предстоящий период – техническое и профессиональное образование. В Восточном Казах­стане в 41 из 80 колледжей региона совместно с Палатой предпринимателей и 166 предприятиями ВКО осуществляется дуальное обучение по 36 специальностям. Это пилотный проект, в соответствии с которым на основе модульных программ строится учебный процесс для 2 517 студентов. Новый импульс развитию ТиПО в регионе придаст создание ресурсных центров по подготовке технических кадров с использованием опыта Германии, Сингапура, Канады и Австралии.

На начальном этапе бесплатное обучение по программам ТиПО будет предоставлено нескольким категориям казахстанских граждан, в том числе выпускникам школ, не имеющих рабочей квалификации. В регионе этот контингент составляет порядка 5 000 восточноказахстанцев. Другая категория – молодежь из числа самозанятого населения (2 000 человек), обучение которой будет осуществляться в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020».

С целью повышения конкурентоспособности выпускников школ региона в ВКО разработан Комплексный план по развитию трехъязычия на 2015–2019 годы.

– На протяжении более 20 лет государство выделяет огромные средства на новые учебники и методические пособия, подготовку соответствующих кадров, а должных результатов, к сожалению, пока не получено, – считает заместитель акима ВКО Жаксылык Омар. – Наши дети вправе иметь крепкие базовые знания по русскому, казахскому и английскому языкам.

Еще летом в регионе была создана рабочая группа, возглавляемая директором школы № 29 Усть-Каменогорска, кандидатом педагогических наук Марией Кикиной, которая отчиталась перед членами коллегии о проделанной работе.

– В активную фазу областная программа по развитию полиязычия войдет со следующего года, – рассказала она. – На первом этапе ее реализации в 2016–2017 годах будет разработан единый базовый лексический и тематический минимум трех языков, соответствующий трем разным уровням. После чего состоится отбор лучшего учебно-методического материала для их изучения. С января будущего года будет проводиться диагностика профессиональной компетентности учителей языковых дисциплин. Для этого им самим придется сдать экзамены, что необходимо сделать для определения слабых сторон владения языком. Кстати, разработчиками программы предусмотрены меры материального поощрения учителей, участвующих в эксперименте.

Известно также, что на реализацию программы, которая будет запущена в школах региона с сентября следующего года, из областного бюджета планируется выделить 1 млрд 356 млн тенге. Промежуточные итоги ее внедрения будут подведены в 2017–2018 годах.

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