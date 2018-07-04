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Инвестиции в энергетику
Сергей Осанов
Вчера в рамках заседания второго международного «круглого стола» Kazakhstan Global Investment Roundtable Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с американским экономистом и вице-президентом IHS Markit Даниелем Ергином.
В ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся текущей ситуации на мировом рынке нефти, преимуществ Казахстана в энергетической отрасли относительно развития мировой экономики, а также меры по сохранению конкурентоспособности. Вместе с тем рассмотрены различные аспекты стимулирования производства Казахстана на ближайшее будущее. Отмечена важность инвестирования в крупные проекты в таких ключевых отраслях, как энергетика, автомобилестроение, электроника.