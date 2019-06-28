Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об участии международной компании в повышении транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Президент отметил, что в нашей стране созданы все необходимые условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов.

– Мы знаем, что ваша компания задействована в осуществлении инфраструктурных проектов в казахстанских морских портах Актау и Курык. Надеюсь, данные проекты будут плодотворными и эффективными, – отметил Глава государства.

Султан Ахмед бин Сулайем поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и рассказал о перспективных инвестиционных проектах, которые DP World планирует осуществить в ближайшее время, сообщила пресс-служба Президента.