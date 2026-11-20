Инвестиции в туристскую отрасль выросли на 68%, а экономический эффект от реформ в сфере спорта превысил 8 млрд тенге. Об этом сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в СЦК.

фото: пресс-служба СЦК

За первое полугодие 2026 года гостиницы и другие объекты размещения обслужили около 5 млн человек, из них более 4,1 млн – внутренние туристы.

– Объем услуг, оказанных объектами размещения, увеличился на 15 процентов и достиг 173,7 миллиарда тенге. Сегодня в туристской отрасли заняты свыше 565 тысяч человек. Налоговые поступления составили 303 миллиарда тенге, а расходы иностранных туристов достигли 1,4 миллиарда долларов, – сообщил Ербол Куантаевич.

Значительно выросли инвес­тиции. За девять месяцев в основной капитал вложено 1 трлн 319 млрд тенге, что на 68% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Завершены семь инфраструктурных проектов стоимостью 21,4 млрд тенге. До конца года планируется реализовать еще 38 проектов на 159 млрд тенге.

Одной из наиболее актуальных задач остается развитие инфраструктуры курортных зон. В области Абай предусмотрено строительство линии электропередачи Алаколь – Коктал стоимостью 7,9 млрд тенге. В области Жетысу продолжается укрепление береговой линии озера Алаколь, на что в нынешнем году выделено 4 млрд тенге. В Алматинской области строят дороги к озеру Каинды и туристскому объекту «Город кочевников».

Отвечая на вопрос «Казах­станской правды» о проблемах с водоснабжением, дорогами, санитарными условиями и безо­пасностью в курортных зонах, министр признал, что ряд воп­росов остается нерешенным. По его словам, разработана дорожная карта, в которой определены ответственные исполнители и сроки устранения недостатков. Предус­мотрены работы по обеспечению безо­пасности, развитию транспортной инфраструктуры, водоснабжению и укреплению береговой линии.

Для туристского бизнеса введены новые меры поддержки. В частности, механизм зеленого коридора упрощает пересечение границы организованными туристскими группами. Дети до 18 лет теперь могут бесплатно посещать нацпарки, а срок долгосрочного пользования земельными участками на их территории увеличен с 25 до 49 лет.

– Обновленный план реализации Концепции развития туризма включает 66 мероприятий по шести направлениям. Среди приоритетов – модернизация инфраструктуры, привлечение инвестиций, совершенствование визовой политики и создание новых туристских продуктов, – сообщил министр.

Расширяется международное авиасообщение. Казахстан связан с 31 государством по 137 маршрутам. За девять месяцев открыто 24 новых международных авианаправления, в 17 аэропортах действует режим открытого неба.

В спортивной отрасли ключевые реформы направлены на повышение эффективности бюджетных расходов и доступности занятий физической культурой. По поручению Главы государства пересмотрены механизмы финансирования, определены 65 приоритетных видов спорта. Введен законодательный запрет на финансирование легионеров за счет бюджета. Высвободившиеся средства направлены на развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовку национальных сборных и спортивную инфраструктуру.

Годовой объем финансирования подготовки одного ребенка в спортшколах увеличен с 233 тыс. до 415 тыс. тенге. Тренерам-преподавателям установлена 30-процентная доплата за профессиональное мастерство.

Спортом регулярно занимаются 1,8 млн казахстанских детей и подростков. Более 228 тыс. из них бесплатно посещают свыше 7 тыс. спортивных секций, на финансирование которых предусмотрено 50 млрд тенге. В целом доля населения, охваченного спортом, достигла 44,5%.