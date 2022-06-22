Инвестиции в науку развивают конкурентоспособность страны

Глава государства в своих выступлениях неоднократно подчеркивал значимость науки для становления страны. В современных условиях повсеместной геополитической нестабильности, привлечение ученых к решению важных вопросов в развитии экономики и общественной жизни страны видится все более актуальной задачей.

А что думают по этому поводу сами ученые? В наш экспертный совет мы пригласили казахстанских ученых, которые долго работали за рубежом и сознательно вернулись на родину делиться накопленными знаниями и опытом, развивать казахстанскую науку и технологии в Назарбаев Университете.

Знакомьтесь:

Дос САРБАСОВ, профессор биологии в Школе естественных, гуманитарных и социальных наук NU, руководитель Национальной лаборатории «Астана», специализируется на исследованиях в области биохимии, молекулярной биологии и онкологии. В Казахстан профессор вернулся в 2019 году. До возвращения 7 лет работал научным сотрудником в Массачусетском технологическом институте и 12 лет заведовал лабораторией в ведущем онкологическом центре University MD Anderson Cancer Center (США).

Алима БИСЕНОВА, профессор антропологии в Школе естественных, гуманитарных и социальных наук NU, филолог, востоковед, антрополог и религиовед. После магистратуры в Каире и докторантуры в Корнеллском Университете США, по приглашению Назарбаев Университета вернулась в Казахстан, где продолжает исследования, совмещая научную работу с преподаванием социологии и антропологии.

Жандос УТЕГУЛОВ, профессор физики в Школе естественных, гуманитарных и социальных наук NU, директор Лаборатории перспективных исследований материалов и лазерных технологий, один из основателей физического факультета. Занимался исследовательской деятельностью в США – в Айдахской национальной лаборатории, в Национальном институте стандартов и технологий, в университетах Небраски-Линкольна, Цинциннати и Оклахомы.

Канат БАЙГАРИН, советник Президента Назарбаев Университета. Курирует в университете вопросы науки, инноваций и устойчивого развития. Кандидат физико-математических наук, занимался исследованиями в области импульсного термоядерного синтеза, руководил Лабораторией сверхжесткого рентгеновского излучения Института Атомной энергии им. И.В.Курчатова, стипендиат Программы Фонда Рокфеллера «Лидеры в области развития окружающей среды», участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

- В казахстанском обществе активно муссируется тема «Казахстана 2.0» как нового, лучшего варианта развития страны. В какую сторону, на Ваш взгляд, должна, в таком случае, повернуться казахстанская наука?

Дос Сарбасов:

- Объявление о переменах не приводит к переменам, это вопрос долгосрочной приверженности страны, надлежащего планирования и проведения реформ. На мой взгляд, установка «Казахстан 2.0» как новой версии развития страны не отражает сложности ситуации.

Я считаю, что сегодня Казахстан находится в критическом переходном состоянии: быть или не быть развитой страной. Наука будет играть важную роль в этом процессе. Не только путем разработки новых технологий, но и путем подготовки и обучения специалистов для всех промышленных секторов экономики.

Как ученый, я могу сказать, что только сильные исследовательские программы могут сохранить конкурентоспособность страны.

Алима Бисенова:

- Казахстанская наука с обретением независимости долго искала свой путь развития. Искали себя и возможность получить лучший опыт мировой науки и казахстанские ученые. Этого же хотело и руководство страны – студентов активно посылали учиться за рубеж.

Сейчас мы, скажем так, уже насмотрелись на лучшие школы мира, получили опыт, заимствовали необходимое. Пришло время стабилизироваться в собственной системе, выбрать, что нам нужно, что нам больше подходит и сфокусироваться на этом.

Я считаю, что наука должна помогать своей стране качественно справляться с возникающими вызовами – прикладными и региональными, но оставаться при этом глобальной и конкурентноспособной, в тесной связи с мировой наукой.

Необходима система программно-целевого финансирования государства, в рамках которой правительство должно ставить вопросы и задачи, имеющие значение для успешного развития страны в будущем, а ученые – решать их. Должны быть школы, ведущие университеты с исследовательскими центрами, под руководством Академии наук должны развиваться научные кластеры.

Задача – сложная, но к этому нужно стремиться.

Жандос Утегулов:

- Для определения приоритетов развития науки в Казахстане, прежде всего, нам нужно четко определиться - какие у нас и зарубежом на сегодняшний день существуют самые острые проблемы в экономике и обществе. Для этого каждые 5 лет необходимо проводить форсайтные SWOT-аналитические исследования по всем отраслям жизнедеятельности с целью определения задач, которые должны решаться учеными в прикладной и фундаментальной науках. Такой аналитикой пусть займется некий «мозговой центр», состоящий из топовых местных и зарубежных ученых. Эти ученые-аналитики будут также отслеживать национальные и мировые тренды в науке и новых технологиях.

В мире, охваченном 4-й промышленной революцией, виден очевидный тренд в сторону междисциплинарности, действующий на стыке физических, цифровых, биомедицинских, социальных наук и технологий. Я считаю, что наиболее значимые научные открытия в будущем произойдут именно на слиянии этих направлений.

Например, у нас остро стоят – и, да, мы долгие годы закрывали на них глаза –такие нерешенные проблемы как нехватка воды, включая чистой питьевой воды, проблема загрязненности воздуха, которым мы дышим, дефицит электроэнергии на юге страны, национальная безопасность. В числе острых социальных проблем – высокий процент семейных разводов и подростковых суицидов.

На решение вот этих проблем экономики и общества необходимо направлять синергию усилий ученых разных областей науки.

Канат Байгарин:

- Развитие современного мира во всех основных направлениях формируют наука и передовые технологии. Поэтому решающее значение для будущих успехов страны, на мой взгляд, имеют программы фундаментальных научных исследований.

Около 85% инноваций, подстегнувших развитие мировой экономики, основаны именно на фундаментальных научных исследованиях. С середины и конца прошлого века изучение атомного ядра, физики высоких энергий, астрономии, сверхпроводимости, численной математики, топологии, генетики, химии привели ко многим открытиям. На базе достижений в этих областях появились лазеры, радары, телекоммуникационные устройства, Интернет, не одно поколение современной техники, роботы, медицинское оборудование, новые материалы, лекарства и другие инженерные технологии. Отсюда же «выросли» нанотехнологии и нано-частицы, сверхчувствительные детекторы излучений в оптическом, радио и других диапазонах и даже искусственный интеллект.

Мое глубокое убеждение – Казахстану необходимо идти в ногу со временем и заниматься исследованиями в области фундаментальных наук с мировыми научными центрами.

Также, нашей стране стоит задуматься над повышением уровня извлечения и глубины переработки природных ресурсов, которыми страна сегодня торгует в сыром виде, чтобы повышать стоимость казахстанской продукции, которая поступает на мировой рынок. Для этого необходимо развивать прикладные науки и повышать уровень экспертности казахстанских ученых в современных технологиях и последних достижениях науки.

Так как время между научным открытием и его практическим применением все короче и короче, стране нужно качественно поработать и над созданием инфраструктуры, которая позволяет понимать и принимать современные лидирующие научные достижения, технологии и практики в реальный сектор экономики и индустрии.

Эти три важных направления, на мой взгляд, могут внести существенный вклад в успешное развитие отечественной науки и страны в целом, а также скажутся на повышении качества жизни населения.

- Какой путь и результат научного развития, на Ваш взгляд, можно считать достаточным и наилучшим для такой, в общем-то, небольшой, страны как наша?

Дос Сарбасов:

- Приоритетом научного развития является благополучие людей в стране, включая экономические и качественные параметры жизни.

Основной задачей научного развития является внедрение и поддержание передовых и конкурентоспособных технологий во всех отраслях экономики страны, а также в здравоохранении.

Конкурентоспособная наука может быть развита за короткий промежуток времени благодаря сильному и непрерывному финансированию, связанному с надлежащим распределением в соответствии с научными заслугами. Численность населения не является при этом ограничивающим фактором, особенно для Казахстана, который выделяется как страна с большой территорией.

Алима Бисенова:

- В первую очередь, на мой взгляд, наука должна быть связана с общественным запросом, с пользой для страны. Если у нас активно развиваются индустрии, к примеру, животноводства и растениеводства, то наука должна качественно обслуживать запросы этих отраслей. Если нашей стране крайне необходимы психологи или учителя, то наука должна помочь стране качественно подготовить таких специалистов.

Также, на мой взгляд, нужно наладить полноценное информирование учеными государства и качественный взаимный диалог. О том, что происходит в мире и в нашем обществе, каковы прогнозные сценарии, какие ценности сегодня формируются в нашем обществе и как это влияет на его развитие.

Жандос Утегулов:

- Я считаю, что нашему государству будет финансово под силу сфокусироваться на следующем:

Во-первых, создать еще два исследовательских университета подобных Назарбаев Университету, которые будут некими «точками роста» в стране. Для этого уже сейчас необходимо выработать стратегическую программу подготовки будущих профессоров-исследователей для данных университетов посредством программы Болашак. Данная программа обучения должна быть долгосрочная и рассчитана, как минимум, на 12 лет подготовки: 4 года бакалавриата + 2 года магистратуры + 4 года докторантуры + минимум 2 года постдокторантуры.

Во-вторых, материально стимулировать профессорско-преподавательский состав, исследователей и студентов страны, которые демонстрируют результаты активной научной деятельности посредством публикаций в лидирующих журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science.

В-третьих, материально поощрять учеников-старшеклассников, занявших призовые места не только в предметных олимпиадах, но также в национальных и международных научно-инженерных и проектных конкурсах. Как показывает мировая практика, именно раннее участие детей в таких конкурсах прочно формирует у них научную культуру и научную креативность.

В-четвертых, способствовать созданию в стране наукоемких производств, выпускающих продукцию со значительно повышенной добавленной стоимостью. Их наличие будет также способствовать подготовке высококвалифицированных научно-инженерных кадров.

Например, создание в Казахстане коммерческой АЭС однозначно приведет к развитию в стране научных школ в области ядерных технологий и материаловедения.

Создание производств по выпуску лазерно-оптических приборов для нефтесервисных, геологоразведочных и горнорудных компаний приведет к созданию новых лазерно-оптических технологий, нацеленных на повышение коэффициента извлечения нефти и полезных ископаемых.

Новые оптические приборы для диагностики рака поднимут уровень здравоохранения в нашей стране на следующий уровень. Причем, создание в стране таких наукоемких производств в области фотоники не потребует супер серьезных финансовых инвестиций как, к примеру, на развитие микро- или нано-электроники.

Кроме того, в силу текущей геополитической ситуации, некоторые белорусские, российские и украинские наукоемкие компании вполне могу рассмотреть возможность открытия своих производств в Казахстане, что будет способствовать еще более быстрому формированию наукоемкой индустрии и подготовки соответствующих специалистов высокой квалификации у нас в стране.

Канат Байгарин:

- Реальная экономика Казахстана и казахстанская наука сегодня, к сожалению, находятся в диаметрально-противоположных сторонах друг от друга. Бизнес получает прибыль, а государство формирует национальный доход без учета возможного вклада науки. Чтобы получить эффективное движение вперед, нашей стране нужно существенно изменить процесс управления наукой, реальным производством и бизнесом.

Оптимальной моделью для Казахстана, на мой взгляд, является целенаправленное увеличение финансирования науки с текущих 0.12% до 1% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в течении трех лет. И за пять следующих лет повысить эту долю до 3%.

Такой экстремальный подход даст нам серьезные перспективы для конкурентного развития науки и построения успешного индустриального будущего. Только так можно обеспечить создание реально нового качества жизни для всего населения Казахстана.

- Чем измерить эффективность научной модели страны? Возможно ли это в принципе?

Дос Сарбасов:

- Все очень просто: когда страна становится страной с развитой экономикой, это означает, что наука в стране конкурентоспособна и эффективна. Это простая формула, но если вы проверите каждую развитую страну, то увидите, что ее наука также очень сильна и конкурентоспособна. Наука разрабатывает современные инструменты и технологии, а правительство предоставляет частному сектору рычаги для их внедрения.

Алима Бисенова:

- С учетом того, сколько Казахстан тратит на науку и какие дивиденды от этого получает, состояние казахстанской науки можно назвать неплохим. И цитируемость наша лучше, чем в большинстве ведущих ВУЗов Центральной Азии, и внедрение академической открытости дает свои результаты.

Думаю, наша наука идёт в правильном направлении. Главное сегодня - не терять, а набирать обороты или, как минимум, сохранить текущее состояние государственной поддержки науки и образования.

Не стоит бездумно равняться на Америку. Там тоже не все идеально, наука и образование сталкиваются со своими вызовами. Американское образование является очень дорогим. Обучение бакалавра в университетах Лиги Плюща стоит, в среднем, 60000 долларов, и люди считают эту цену незаслуженно высокой. Особенно после пандемии, когда образование показало свою эффективность в Интернете, студенты и их родители уже не готовы платить так дорого за то, что они могут получить, допустим, на Youtube.

Пандемия принесла с собой новые образовательные тенденции. Вместе со студентами доступ к знаниям получили и их родители. Я это вижу по своему Youtube-каналу. Во время пандемии я открыла лекции для широкой аудитории и количество подписчиков выросло в разы. Мои лекции смотрят и в Москве, и в Бишкеке, во всем мире. Старшее поколение с удовольствием обновляет и добирает знания, расширяет свой кругозор.

Поэтому другой вопрос, который встал на повестке – это вопрос оценки полученных таким образом знаний. Привычное измерение потенциала человека дипломом и даже выставленными в нем оценками, начинает постепенно уходить в прошлое. Ведущие мировые компании все больше поворачиваются к оценке практических навыков и знаний кандидатов на работу через тестирование. Такова тенденция. И новые вызовы для мировой системы образования.

Жандос Утегулов:

- Успех учёного в наше время зачастую определяется количеством и качеством его публикаций в международных рецензируемых журналах. Чем больше и в лучших журналах он публикуется каждый год, и чем чаще другие ученые ссылаются на его работы, тем выше становится его статус в научной среде. Для измерения качества и продуктивности научного труда многие научные центры и университеты мира используют численные показатели оценки труда ученых, к примеру, индекс Хирша. В 95 % случаев данный наукометрический подход отражает истину. Хотя, к сожалению, есть небольшое количество недобросовестных ученых, договаривающихся между собой о взаимном цитировании и тем самым искусственно поднимающих себе рейтинг.

Что касается оценки труда ученых, работающих над опытно-конструкторскими разработками, то безусловно критерием оценки их труда должно быть наличие международных патентов на изобретения, сделанных на основе опубликованных автором научных работ. Еще больший вес ученый-изобретатель приобретает, если у него есть лицензионные соглашения о продаже разработанной технологии, создание технологических стартап-компаний и достижения определенного процента продаж.

Что касается оценки работы университетов в стране и в мире, то страны пользуются разными рейтингами. На мой взгляд, наиболее перспективным международным рейтингом оценки исследовательских университетов мира является US News Best Global Universities. К большому сожалению, ни один ВУЗ Казахстана, кроме Назарбаев Университета, в него пока не попал.

Канат Байгарин:

- Думаю, что пока, к сожалению, особо мерить нечего. То, что есть, можно просто посчитать. А то, как это делается в мире, хорошо рассказали мои коллеги. Я могу только присоединиться к их мнению.

- И последний вопрос, так сказать «на засыпку», касается Назарбаев Университета. Согласитесь, содержать такое заведение - довольно затратное дело для страны. Голоса скептиков, считающих деньги и упущенные возможности, звучат регулярно и возмущенно. Прошу Вас оценить профессионально и ответить максимально искренне: Назарбаев Университет – это успех нашей страны или ошибка?

Дос Сарбасов:

- На мой взгляд, любое общественно-полезное новшество – это уже успех. Назарбаев университет – это масштабная инновация не только для Казахстана, но для всего постсоветского пространства. Создание западного университета с сильными образовательными и исследовательскими программами за короткий промежуток времени с нуля - огромный успех и никак иначе!

Да, его создание было сопряжено с определенными затратами, но поверьте мне, полученный результат стоит каждого вложенного тенге. С каждым годом университет становится сильнее за счет расширения своего исследовательского потенциала. Это подтвердит любой выпускник NU.

Да, в Казахстане есть ряд достойных университетов, с отлично подготовленными преподавательскими и научными кадрами. Однако существуют традиционно зарекомендовавшие себя наилучшим образом школы. Так происходит во всём мире. Назарбаев университет – это новый университет, созданный по лучшим западным стандартам в центре Центральной Азии. Это флагман Центральной Азии в области образования и науки, который успешно демонстрирует свои возможности всему миру.

Да, дорого! Но это – западная платформа, прорыв в системе казахстанского образования и науки. Чтобы университет стал еще и катализатором развития страны, к усилиям государства должны активнее присоединяться бизнесмены. Вкладывать свои капиталы не только в пафосные стройки, но также в образование и наукоёмкие проекты, включая медицину.

Алима Бисенова:

- Я попробую ответить на этот вопрос с точки зрения социо-гуманитарных наук, представителем которых я являюсь, и оценить вклад своей дисциплины. Антропология занимается самыми разными аспектами развития человека и человечества – изучает эволюцию, зарождение понятий о модерности и прогрессе, изменение этих понятий в современном мире.

Например, на протяжении XX века считалось, что мы живем в мире, где ведущую роль в развитии цивилизации занимает научно-технический прогресс, модернизация, просвещение, а религии в этом новом мире должны уйти на второй план. Но жизнь в XXI веке показала, что не всё так однозначно и однонаправленно.

После развала СССР с его антирелигиозной политикой на постсоветском пространстве начались процессы возрождения религиозной жизни. И Казахстан не исключение. Как мы можем понять значение и глубину этих процессов? Какую функцию выполняет религия в 21веке? Для понимания этих сложных культурных вопросов антропология просто незаменима.

Мир, в котором мы живем, изменчив. Антропологи понимают все сложности и проблемы переноса научных подходов из естественных наук в социальные, могут объяснить культурные или исторические события и явления в их взаимосвязи, помогают разобраться в глобальных процессах.

Так вот, до открытия Назарбаев Университета специализации «антропология» не было ни в одном казахстанском университете. NU не только готовит специалистов по этой специальности, но и обогащает антропологической перспективой смежные специальности.

Жандос Утегулов:

- Назарбаев Университет – это уникальный проект, аналогов которого нет на всем постсоветском пространстве. Создание исследовательского университета международного уровня в любой стране - всегда затратное занятие. Но поверьте, деньги не брошены на ветер, это стратегически инвестированные ресурсы, которые Казахстан рано или поздно должен был сделать. Эти инвестиции уже дают плоды. Как я уже говорил, мы единственный вуз не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, который попал в международный рейтинг первых 2000 исследовательских университетов мира (US News Best Global Universities). В стране зародилась новая научная культура, основанная на международных стандартах.

Многие приглашенные профессора с опытом работы в передовых международных научных центрах стали открывать лаборатории у нас в Университете. Причем, по тем направлениям науки, которые никогда ранее история науки Казахстана не знала.

Академическая честность, жесткий запрет на плагиат, скрупулезный отбор на работу профессоров и исследователей, прием студентов - основаны исключительно на принципах меритократии. Все заявки на внутренние исследовательские гранты университета проходят жесткий отбор анонимного рецензирования в странах Запада.

На уникальном научном и учебном оборудовании нашего университета трудятся ученые и студенты многих других казахстанских университетов, с которыми мы плотно сотрудничаем в рамках конкурентных грантов.

У нас в ВУЗе собрался интернациональный коллектив представителей различных научных школ и культур, благодаря чему возникла особая творческая и научная атмосфера. Появление в Казахстане такого крепкого даже по западным меркам университета, оказало значительное влияние на уровень высшего образования и научной мысли в стране в целом.

За нашими выспускниками буквально «охотятся» передовые частные и национальные компании Казахстана, с удовольствием принимают на учебу в магистратуру и докторантуру топовые исследовательские университеты мира.

Безусловно, такой проект как Назарбаев Университет, не дешевый. Но с другий стороны, если Казахстан хочет развивать науку на международном уровне, страна просто вынуждена инвестировать в науку и создавать такие исследовательские университеты как Назарбаев Университет. Для поддержки здоровой научной конкуренции, стране нужны еще, как минимум, два таких исследовательских вуза.

Я - оптимист и верю в светлое будущее науки в нашей стране и в Центральной Азии, потому что у нас есть большое историческое прошлое. В силу своей географии и культурных особенностей, мы всегда жили на перекрестке многих цивилизаций Востока и Запада. Наши предки в Центральной Азии в прошлом внесли очень весомый вклад в развитие науки не только своей страны и региона, но и всего человечества.

Большой пассионарный дух и открытость новым идеям у нас сочетаются с миролюбием, толерантностью и национальными традициями, которые мы чтим. Считаю, что в нас скрыт большой научный потенциал, который ждет своего раскрытия и, который по достоинству будет оценен следующими поколениями.

Канат Байгарин:

- Нужно понимать, что в науке не бывает быстрых результатов. Чтобы наука стала основой для развития высокотехнологической индустрии в стране, необходимо не просто создать, но поддерживать на высоком качественном уровне мощную и конкурентную инфраструктуру, особенно – с привлечением молодых ученых и стать центром притяжения для ученых из других стран.

Первоначальные вложения в NU, конечно, потребовались немалые. Серьезный объем строительства, оборудование научной базы - удовольствие дорогое. Один современный микроскоп может стоить до 3 миллионов долларов и выше.

Хочу также отметить, что Назарбаев Университет – первый опыт создания многопрофильного национального университета международного уровня. Поэтому были и ошибки, и лишние издержки. Однако NU наработал опыт для других. Масштабирование проекта, однозначно, обойдется дешевле.

В Назарбаев Университете для исследователей созданы великолепные условия. Вуз предоставляет ученым такие же условия, как лучшие зарубежные исследовательские центры. Поэтому и наука развивается динамично. Есть современное оборудование и финансирование. Студенты и аспиранты активно вовлечены в научные исследования.

Показателем качественной подготовки наших студентов является количество выпускников бакалавриата, принятых на гранты на программы магистратуры и PhD в самые рейтинговые университеты мира. Да, на дальнейшее обучение за рубеж уезжает почти треть наших выпускников, но это – совсем неплохо. Это – чудесно, этому нужно радоваться.

Время ученого занимает от 12 до 15 лет и именно научная мобильность, знакомство и работа в нескольких ведущих научных центрах мира завершает его становление и формирование. Главное, чтобы им было куда вернуться, а Казахстану - что им предложить, когда они созреют и захотят работать на Родине. А они, поверьте мне, точно созреют!

Назарбаев Университет построил уникальную систему приема, обучения и оценки знаний своих студентов, адаптировав лучшие мировые методики. Ни один человек не может упрекнуть нас в том, что кто-то поступил в NU «по блату» или сдает экзамены за деньги. Университет активно делится с другими ВУЗами своими наработками в обучении, профессорско-преподавательский состав - знаниями.

О том, что нашей системе доверяют, говорит тот факт, что наших молодых ученых и преподавателей приглашают работать зарубеж, приглашают возглавлять кафедры и научные лаборатории казахстанских ВУЗов, привлекают к руководству университетов в качестве проректоров и ректоров.

Нужно принять решение и двигаться дальше, увеличить количество и географию подобных высших заведений. Если бы таких университетов, как NU, в нашей стране было даже пять, это бы пошло Казахстану на пользу. Деньги, потраченные на развитие качественного образования и научные исследования, никак нельзя назвать пустыми затратами. Это - качественные инвестиции в будущее нашего народа и государства.