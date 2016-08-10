Инвестиции в нефтепереработку в Казахстане увеличились на 30% – МИР РК

Инвестиции в нефтеперерабатывающую отрасль Казахстана увеличились на 30%. Об этом в ходе заседания в Правительстве сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz
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"Те отрасли, которые в рамках индустриализации показывают определенный рост, к примеру, прямые иностранные инвестиции увеличились в производстве продуктов нефтепереработки, в машиностроении, производстве пищевых продуктов почти на 30%", – сказал Касымбек.
Наряду с этим, по его словам, по итогам 2015 года снизились инвестиции в горнодобывающей промышленности – более чем на 50%, добыче сырой нефти – на 60%, торговле – на 47%.
"В первом квартале 2016 года мы видим восстановление темпов инвестирования, так как увеличился чистый приток прямых иностранных инвестиций и составил по итогам первого квартала 2 млрд 700 млн тенге – это уровень 2013, 2014 года. Мы ожидаем по итогам года восстановление на уровне 9–8 млрд долларов прямых инвестиций", – добавил Касымбек.