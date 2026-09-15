Инвестиции в новое поколение

Летом 2026 года Eurasia Group стала лауреатом HUMANRISE Awards – региональной премии, отмечающей лучшие проекты в области управления человеческим капиталом и развития бренда работодателя в Центральной Азии и на Кавказе.

Этой награды компания удос­тоена за Digital AgroLeaders – образовательную инициативу, направленную на подготовку молодого поколения специалистов агропромышленного комплекса.

Для Eurasia Group это приз­нание имеет особое значение: Digital AgroLeaders создавался не как разовая образовательная акция, а как долгосрочный проект, способный укрепить связь между бизнесом и системой образования, помочь молодым специалистам получить компетенции, необходимые для работы в современном сельском хозяйстве.

Кадры для модернизации АПК

Цифровая трансформация сельского хозяйства меняет требования к труженикам полей. Точное земледелие, автоматизация, подключенная техника, анализ данных и искусственный интеллект постепенно становятся частью современного аграрного производства и открывают новые возможности для повышения производительности, эффективности и рационального использования ресурсов.

Однако технологическая модернизация отрасли невозможна без специалистов, способных эффективно использовать эти инструменты. Современному АПК нужны профессионалы, сочетающие знания в области агрономии и инженерии с пониманием цифровых технологий, данных и современных производственных процессов.

Подготовка таких работников требует более тесного взаимодействия между государством, образовательными учреждения­ми и частным сектором. Бизнес в этой системе может играть особую роль – передавать студентам практические навыки, знакомить их с технологиями, которые уже используются в реальном производстве, и помогать университетскому образованию быстрее реагировать на изменения в отрасли.

Для Eurasia Group эта работа является логичным продолжением многолетней деятельности по внедрению современных агротехнологий в Казахстане.

Как дилер и партнер John Deere, компания не только предоставляет аграриям доступ к новейшей технике, достижениям точного земледелия и цифровым технологиям, но и помогает эффективно применять их на прак­тике – через сервисное сопровож­дение, обучение и развитие профессио­нальных компетенций.

15 лет вложений в молодежь

Одним из основных инст­рументов этой работы стал Digital AgroLeaders. Проект был запущен Eurasia Group в 2010 году как конкурс для студентов на знание техники и технологий John Deere. За три пятилетия он вырос в образовательную экосистему, объединяю­щую студентов, университеты, преподавателей, аграрный бизнес и отраслевых экспертов.

Сегодня Digital AgroLeaders сочетает мастер-классы, работу с реальными бизнес-задачами, знакомство с современной сельскохозяйственной техникой и цифровыми решениями, профессиональное наставничество, стажировки и возможности для дальнейшего карьерного развития.

Для студентов это возможность выйти за рамки университетской программы, получить практичес­кий опыт и увидеть современное сельское хозяйство изнутри – как высокотехнологичную, динамично развивающуюся отрасль, открывающую широкие возможнос­ти для профессионального роста.

Особая часть Digital AgroLeaders – международные образовательные поездки на заводы и производственные площадки партнеров Eurasia Group. Победители проекта получают возможность познакомиться с международным опытом, увидеть современные технологии в реальных производственных условиях и лучше понять, как устроен современный агробизнес. В 2026 году в честь 15-летия конкурса для 15 победителей были организованы поездки в США, Европу, Турцию.

Больший масштаб

в 2026 году

Нынешний год стал важным этапом развития Digital AgroLeaders. Более 2 500 студентов из Казахстана и Кыргызстана приняли участие в проекте – вдвое больше, чем годом ранее. При этом география проекта продолжила расширяться.

За этими цифрами стоит долгосрочный эффект, значение которого не сводится к количественным показателям. Сегодняшние участники Digital AgroLeaders – это будущие агрономы, инженеры, технические и IT-специалисты, эксперты в области цифрового сельского хозяйства и руководители аграрных предприятий.

Именно от их профессионализма и компетентности во многом будет зависеть, насколько быстро и эффективно современные технологии будут внедряться в аграрном секторе.

Таким образом, Digital AgroLeaders решает сразу несколько задач: способствует развитию профессионализма молодых специалистов, укрепляет взаимодействие университетов и бизнеса, помогает формировать кадровый потенциал для дальнейшей технологической трансформации АПК.

– Для нас успех Digital AgroLeaders измеряется не только числом участников или молодых аграриев, которые впоследствии приходят работать в Eurasia Group. Нам гораздо важнее, чтобы после участия в проекте они увидели современное сельское хозяйство по-другому – как технологичную, перспективную отрасль, в которой хотелось бы строить свое профессиональное будущее. Именно так бизнес сможет вносить вклад в формирование нового поколения специалистов для всего аграрного сектора Казахстана, – отметил главный операционный директор Eurasia Group Сергей Глокке.

Партнерство и технологии

Многолетнее партнерство Eurasia Group и John Deere является важной частью технологического развития компании и ее работы с аграрным рынком Казахстана. Международная технологическая экспертиза, современная техника и методика точного земледелия позволяют не только повышать эффективность хозяйств сегодня, но и показывать будущим специалистам, каким становится современный аграрный сектор республики.

Digital AgroLeaders дает студентам возможность познакомиться с этими изменениями еще во время обучения, увидеть практическое применение современных технологий и понять, какие знания и компетенции будут востребованы в отрасли в будущем.

Признание

системного подхода

Digital AgroLeaders выходит за рамки проекта HR-команды. Это общекорпоративная инициатива, в развитие которой вносят вклад сотрудники Eurasia Group, выступая наставниками, экспертами и проводниками в профессию. Именно такая вовлеченность и позволила проекту, как уже было сказано выше, вырасти из студенческого конкурса в полноценную экосистему подготовки будущих специалистов для АПК.

Сочетание долгосрочности проекта, его образовательной и отрас­левой ценности, а также нового масштаба, достигнутого Digital AgroLeaders, и было отмечено премией HUMANRISE Awards 2026.

Для Eurasia Group эта награда – прежде всего признание долгосрочных инвестиций в людей, знания и инновации, а значит – в технологическое развитие и конкурентоспособность агропромышленного комплекса Казахстана.

Материал предоставлен Eurasia Group