Инвестиции в природу

Ключевую роль сыграют частные инвестиции и международное климатическое финансирование. Общая стоимость программы оценивается в 80 млрд тенге. Инвесторы ТОО «PARADIGM SHIFT» представили детальный план на 12 лет. Уже в 2027 году планируется высадить деревья на первой тысяче гектаров. Далее ежегодно лесовосстановительные работы будут проводиться на площади 8–9 тыс. га. В случае успешной реализации проекта на территории области появятся 264 млн новых деревьев, а питомник сможет ежегодно давать более 22 млн саженцев.

На этапе активных посадок будет создано до 2 тыс. рабочих мест. В дальнейшем на постоянной основе в проекте смогут работать 300–400 человек. Особое внимание уделяется вопросам оценки радиационной безопасности участков, комплексного ухода за будущими лесными насаждениями и создания необходимой противопожарной инфраструктуры. Важным аспектом является сохранение земель в государственной собственности.