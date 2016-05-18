​Инвестиции в реальный сектор

В рамках встречи представители деловых кругов Евросоюза ознакомились с новыми законодательными и институциональными мерами, направленными на улучшение бизнес-климата в Казах­стане и создание оптимальных условий для притока инвестиций и новых технологий в экономику республики.

Напомним, ассоциация ЕВРОБАК была создана в 1999 году по инициативе компаний Европейского союза и делегации Европейской комиссии, работающих и осуществляющих инвестиции в Казахстане. Структура играет большую роль в продвижении инвестиций и установлении деловых связей между Казахстаном и странами Евросоюза. ЕВРОБАК объединяет в своем составе более 130 членов, среди которых – европейские и казахстанские компании, а также дипломатические миссии из ЕС и других стран мира, представленные на территории Казахстана и СНГ.

Как отметил на пресс-конференции председатель совета директоров ЕВРОБАК Аудрис Барцявичюс, на сегодня члены ассоциации представляют весьма обширный сегмент промышленности и сферы услуг, начиная от финансового и нефтегазового секторов до электроэнергетики и пищевой промышленности.

– За последние годы инвестиционный климат в Казахстане существенно изменился в позитивную сторону. Несмотря на сложности текущего периода, тем не менее крупные игроки рынка из числа наших компаний не только не уходят с казахстанского рынка, но и наращивают свое присутствие здесь, – отметил глава ассоциации.

В своем выступлении на мероприятии министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев отметил, что в результате возвращения капитала на развитые рынки произошел определенный отток иностранных инвестиций из экономики страны. Но подобная динамика в основном характерна для горнодобывающей промышленности, где падение инвестиций составило 58%, сектора нефтедобычи – 62%, в том числе торговли – 47%.

– Текущий кризис коснулся почти всех стран с нефтяной экономикой, в том числе государств СНГ с переходной экономикой. Вместе с тем снижение прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую отрасль не превышает 30%, что выглядит не столь значительно на фоне спада инвестиций в горнодобывающую промышленность. Более того, те отрасли, которые мы таргетируем в рамках программы индустриализации, растут. Например, ПИИ увеличились в производство продуктов нефтепереработки на 81%, почти в 7 раз увеличились ПИИ в машиностроении, в пищевой промышленности – на 30%. А доля обрабатывающей промышленности в общем объеме иностранных инвестиций выросла с 15,5 до 17,3%, – сообщил министр.

Благодаря усилиям Правительства РК по стимулированию инвестиций в первой пятилетке индустриализации удалось минимизировать падение инвестиций в обрабатывающий сектор. При этом инвесторы не утратили интереса к Казахстану, что объяснимо новыми перспективами роста в условиях текущих реформ в стране. По данным ЮНКТАД, Казахстан вошел в число 25 стран, которые значительно улучшили инвестиционную политику страны. Из ежегодного отчета Doing Business 2016 следует, что Казахстан по количеству проведенных реформ в сфере упрощения ведения бизнеса в стране входит в топ-10 стран мира, а по региону находится на первом месте.

В рамках обеспечения правовых гарантий для бизнеса в стране принят ряд новых документов, направленных на улучшение бизнес-климата и снижение административных барьеров. Это, к примеру, Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года и Указ Президента Республики Казахстан «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в РК» от 27 февраля 2014 года.

– Все это говорит о том, что мы не стоим на месте, а снимаем барьеры для инвесторов и упрощаем процедуру ведения бизнеса в стране. Постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата в Казахстане. В республике действует принцип «одного окна» для инвесторов, которым не нужно бегать из одного госоргана в другой, достаточно обратиться в «одно окно», где сегодня предоставляется более 300 видов госуслуг, – сказал Асет Исекешев.

Согласно озвученным данным, только за первые 4 месяца 2016 года в систему «одного окна» обратились более 400 инвесторов по Казахстану. С 2017-го планируется переход на цифровой формат работы, что позволит полностью исключить взаимодействие инвесторов с госслужащими. Например, через «одно окно» компании Coca-Cola было оказано содействие в получении таких государственных услуг, как выдача земельного участка и присвоение адреса. Сегодня в Астане уже построен и успешно работает завод по производству кока-колы, лимонада, кваса и других безалкогольных напитков с объемом инвестиций в 80 млн долларов и с созданием порядка 300 рабочих мест.

В целях повышения инвестиционной привлекательности в Казахстане совершенствуется инфраструктура с доведением до уровня мировых стандартов. Это прежде всего промышленная инфраструктура в специальных экономических и индустриальных зонах. Мировая практика показывает, что СЭЗы являются основными площадками по привлечению инвестиций и точками экономического роста.

По словам представителя АО «KAZNEXINVEST» Кайрата Карманова, на сегодня в стране создано и действует 10 СЭЗ. Строительство инфраструктуры завершено в СЭЗ «Оңтүстік» в 2011 году, СЭЗ «Бурабай» – в 2012-м и СЭЗ «Сарыарка» – в 2015 году. В 5 СЭЗ строительство инфраструктуры на стадии завершения.

– В общей сложности в СЭЗах действуют 148 производств. В нынешнем году планируется запустить еще 25 новых производств на сумму 100 миллиардов тенге, из них 8 предприятий – с иностранным участием, – подчеркнул К. Карманов.

На сегодня в Казахстане в обрабатывающем секторе работают порядка 168 зарубежных инвесторов. При этом 70% производств созданы в период реализации программы индустриализации. То есть пять лет назад их еще не было в Казахстане.

Порядка 30 инвесторов планируют реинвестировать капиталы в новые проекты обрабатывающей отрасли. В 2016 году реализовано три проекта на основе реинвестирования, еще 6 планируются к вводу в эксплуатацию. Это свидетельствует о достаточно благоприятном инвестиционном климате страны.

– Как мы видим из данных, сложная экономическая ситуация в основном отразилась на добывающих отраслях экономики республики. Причина вполне понятна: это связано с падением цен на сырье. Но компании, работающие в обрабатывающем секторе и участвующие в программе индустриализации, несомненно, выиграли от кризиса, так как они производят конечную продукцию, цены на которую относительно стабильны, – отмечают зарубежные инвесторы.