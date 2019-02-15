​Инвестиции в региональные проекты

Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Государственной комиссии по модернизации экономики РК.

В ходе заседания обсуждены воп­росы развития дальнейшего сотрудничества с международными финансовыми организациями по реализации в регионах страны инвестиционных проектов в области модернизации инфраструктуры.

Государственная комиссия по воп­росам модернизации экономики РК является консультативно-совещательным органом. Целью заседаний является выработка и принятие решений по вопросам повышения конкурентоспособности и эффективности экономики Казахстана.