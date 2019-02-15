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Инвестиции в региональные проекты
Сергей Осанов
Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Государственной комиссии по модернизации экономики РК.
В ходе заседания обсуждены вопросы развития дальнейшего сотрудничества с международными финансовыми организациями по реализации в регионах страны инвестиционных проектов в области модернизации инфраструктуры.
Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики РК является консультативно-совещательным органом. Целью заседаний является выработка и принятие решений по вопросам повышения конкурентоспособности и эффективности экономики Казахстана.