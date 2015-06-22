Инвестиции в совершенные дороги Свежий выпуск 434 Досжан НУРГАЛИЕВ

В текущем году на реализацию проектов автодорожной отрасли в рамках «Нұрлы жол» государство выделило порядка 270 млрд тенге, в том числе 138 млрд тенге – из Нацио­нального фонда. По состоянию на 1 июня текущего года уровень освоения этих средств составил 85 млрд тенге.

– На сегодня в общей сложности на стройплощадках отрасли задействовано порядка 64 подрядных и столько же субподрядных организаций, которыми соз­дано около 30 тысяч рабочих мест, — сказал глава комитета.

Бюджет текущего года по проекту «Западная Европа – Западный Китай» – 74 млрд тенге. В объеме работ текущего года на участках этой трассы выложено 26 км верхнего грунтового слоя и 45 км – изоляционного покрытия. Значительная часть дороги – от границы Российской Федерации до Шымкента – уже эксплуатируется в качестве транспортной магистрали. На остальной части трассы строительные работы ведутся на 570 км, включая участки Шымкент – Ташкент, Шымкент – Тараз и Алматы – Хоргос.

– В текущем мы планируем открыть движение на участке Шымкент – Тараз, а в следующем году – завершить строительство на оставшейся части магистрали по маршруту Тараз – Алматы – Хоргос, – отметил спикер.

В рамках проекта по реконструкции автотранспортного коридора Астана – Алматы активные работы развернуты на участках Астана – Темиртау – 160 км и Алматы – Капшагай – 94 км. Предварительная стоимость этого проекта составляет порядка 837 млрд тенге. В нынешнем году из 60 млрд тенге, выделенных на его реализацию, освоено более 17 млрд тенге. К концу года движение будет открыто на 72 км участка Астана – Темиртау и на 64 км участка Алматы – Капшагай.

По реализации данного проекта Астану с центром юго-восточного региона страны свяжет новая автотрасса первой категории с четырех- и шестиполосным движением, которая будет проходить через города Темиртау, Караганда, Балхаш и Капшагай. Общая протяженность этой дороги составит порядка 1 282 км.

Что касается реконструкции основного участка этой автомагистрали от Темиртау до Капшагая протяженностью до 1 тыс. км, то, как отметил глава комитета, работа в этом плане пока находится на стадии разработки проектно-сметной документации. По завершению всех этих процедур, соответственно, будет объявлен тендер на подрядные работы. Финансирование работ по данному проекту предусмотрено за счет займов Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Начало строительства этого участка трассы запланировано на апрель 2016 года.

В рамках проекта «Центр – Восток» протяженностью 1 018 км в настоящее время работы ведутся на участках трассы Астана – Павлодар – Семей, где в текущем году движение будет открыто на 100 км дороги.

– Строительство других участков трассы Центр – Восток начнется в 2016 году после утверждения проектно-сметной документации, – отметил М. Пшембаев.

Как известно, в рамках реализации инфраструктурных проектов «Центр – Юг», «Центр – Восток», «Центр – Запад» в Казахстане выстраивается целостная система новейших автодорог, связывающих Астану с региональными центрами, городами и моногородами. При этом средства международных финансовых институтов будут привлечены на реализацию проектов «Центр – Юг», «Центр – Запад», а также строительство и реконструкцию автодорог на участках Актобе – Атырау – Аст­рахань, Жетыбай – Жанаозен и Узынагаш – Отар.

В рамках реконструкции дороги по направлению Астана – Актобе – Атырау – Актау преду­сматривается строительство автотрассы из центра страны до города Атырау с выходами на Актау и Астрахань. В общей сложности на этой трассе дорожным строителям предстоит реконструировать порядка 2 720 км дорог. Маршрут проляжет через населенные пункты Коргалжын – Аркалык – Торгай – Иргиз – Актобе – Атырау. Ориентировочная стоимость проекта – 540 млрд тенге. В настоящее время для получения займов международных финансовых институтов ведется разработка проектно-сметной документации по основным участкам трассы, в том числе Астана – Иргиз и Атырау – Аст­рахань. Начало строительных работ здесь также запланировано на апрель 2016 года.

В целом, как отметил Пшембаев, на других маршрутах дорожной отрасли, в том числе на участках трассы Астана – Петропавловск, Уральск – Каменка и других, работы идут полным ходом с расчетом их сдачи в экс­плуатацию в 2016 году.

Важной особенностью всех проектов, реализуемых в рамках инфраструктурной программы, является стремление обеспечить максимальный уровень безопасности на дорогах. Сегодня аварии на междугородных трассах зачастую происходят в результате помех со стороны встречного транспорта. Узкие дороги, как правило, ограничивают маневренность автомобилей во время обгона. После реконструкции возможность таких аварий на основных межрегиональных линиях будет исключена. При этом платность дорог является необходимым условием для самоокупаемости автобанов, межрегиональных и континентальных транзитных магистралей.

– Плата за проезд по дорогам второй категории будет осуществляться в основном с грузового транспорта. Что касается дорог первой категории, то стоимость проезда по таким автобанам пока остается на уровне 1 тенге за 1 километр, – отметил спикер.

В текущем году планируется также начать строительство 27 объектов придорожного сервиса – кемпингов, СТО, теплых боксов и прочих точек обслуживания водителей и пассажиров. В этих и других проектах сервиса будет активно задействован частный бизнес из сферы услуг.

В итоге следует отметить, что новые автодороги позволят увеличить транспортные потоки внутри страны и расширить экспорт­ный потенциал казахстанских производителей товаров и услуг. Кроме того, это станет предпосылкой для активного развития в Казахстане придорожного сервиса как емкой сферы занятости населения регионов.



